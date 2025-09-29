प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंत: भाभी से रिश्ते ने भाई को दी मौत; शव को ऐसे लगाया ठिकाने

सुगौली के बेलवतिया गांव में रहने वाले सुरेश सहनी के पुत्र टुनटुन कुमार गुरुवार शाम को अपने दोस्तों के साथ घर से निकले थे। देर रात तक लौटने पर परिजन चिंतित हो गए। शुक्रवार और शनिवार को पूरे गांव में उनकी तलाश चली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों को शक हुआ कि उसके दोस्तों ने कुछ गड़बड़ की है। उन्होंने चार दोस्तों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसी बीच, शनिवार शाम गांव की कुछ महिलाएं घास काटने खेत की ओर गईं। अचानक बदबू आने पर वे पास पहुंचीं तो गन्ने के खेत में सड़ता शव नजर आया। शव की पहचान टुनटुन के रूप में हुई। सिर पर गहरे जख्म के निशान थे, जो हत्या की ओर इशारा कर रहे थे।