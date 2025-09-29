Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंत: भाभी से रिश्ते ने भाई को दी मौत; शव को ऐसे लगाया ठिकाने

एक युवक को भाभी से प्रेम संबंध की कीमत आखिरकार अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस मामले में पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read

पटना

image

Shaitan Prajapat

Sep 29, 2025

Crime News

प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंत

Bihar Crime News: भारतीय समाज में भाभी को मां का दर्जा दिया गया है। लेकिन इस कलयुग में यह रिश्ता तार-तार हो गया। देशभर से देवर और भाभी के प्रेम प्रसंग की खबर आए दिन सामने आती रहती है। एक ऐसा ही मामला बिहार से सामने आया है। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली थाना क्षेत्र में एक युवक को अपनी भाभी से अवैध प्रेम संबंध की सजा मौत के रूप में मिली। प्रेम प्रसंग के चलते चचेरे भाई ने ही चचेरे भाई की निर्मम हत्या कर दी।

पुलिस ने सोमवार को इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी देवानंद सहनी और उसके साथी गोविंद सहनी को गिरफ्तार कर लिया। मृतक टुनटुन कुमार (20) का शव शनिवार को गन्ने के खेत में बरामद हुआ था, जिसके बाद जांच में यह राज खुला कि पारिवारिक कलह ने खूनी खेल रच दिया।

परिवार में मातम, दोस्तों पर संदेह की शुरुआत

सुगौली के बेलवतिया गांव में रहने वाले सुरेश सहनी के पुत्र टुनटुन कुमार गुरुवार शाम को अपने दोस्तों के साथ घर से निकले थे। देर रात तक लौटने पर परिजन चिंतित हो गए। शुक्रवार और शनिवार को पूरे गांव में उनकी तलाश चली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों को शक हुआ कि उसके दोस्तों ने कुछ गड़बड़ की है। उन्होंने चार दोस्तों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसी बीच, शनिवार शाम गांव की कुछ महिलाएं घास काटने खेत की ओर गईं। अचानक बदबू आने पर वे पास पहुंचीं तो गन्ने के खेत में सड़ता शव नजर आया। शव की पहचान टुनटुन के रूप में हुई। सिर पर गहरे जख्म के निशान थे, जो हत्या की ओर इशारा कर रहे थे।

प्रेम प्रसंग का राज खुला, आरोपी ने कबूला जुर्म

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम कराया और जांच तेज कर दी। पूछताछ में पता चला कि टुनटुन का अपनी भाभी यानी चचेरे भाई देवानंद सहनी की पत्नी से अवैध संबंध चल रहा था। इसकी भनक देवानंद को लग चुकी थी। कई बार झगड़े भी हो चुके थे। गुस्से में आग बबूला देवानंद ने अपने रिश्तेदार गोविंद सहनी के साथ मिलकर साजिश रची। गुरुवार को टुनटुन को बहला-फुसलाकर घर के पास ले गए। वहां शराब पिलाकर लोहे के रॉड से सिर पर वार कर हत्या कर दी। फिर शव को गन्ने के खेत में छिपा दिया।

भाभी से करता था घंटों बात

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) दिलीप कुमार ने बताया, देवानंद ने पूछताछ में सारा कच्चा चिट्ठा उगल दिया। पत्नी के मोबाइल का सीडीआर चेक करने पर टुनटुन से घंटों बातचीत के सबूत मिले। दोनों आरोपी गिरफ्तार हैं, जबकि दोस्तों को क्लीन चिट दे दी गई। मामला पूरी तरह प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 34 (साझा साजिश) के तहत केस दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया।

बिहार वोटर लिस्ट में BJP का 'मुस्लिम सफाया'? रिपोर्ट का दावा: 80,000 नाम काटने की साजिश
राष्ट्रीय

