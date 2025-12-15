15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

आज संसद में पेश होगा परमाणु ऊर्जा से जुड़ा विधेयक, क्या निजी कंपनियों को मिलेगा मौका?

आज संसद में परमाणु ऊर्जा से जुड़ा विधेयक पेश होगा। यह बिल देश के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों को एंट्री देना का रास्ता साफ करेगी। जानिए कौन कौन सी कंपनियां इस सेक्टर में निवेश करने को हैं इच्छुक...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 15, 2025

संसद (Photo-IANS)

Parliament Winter Session: संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। आज सत्र के ग्यारहवें दिन दोनों सदनों में लंबित विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। आज मोदी सरकार (Modi government) एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल पेश करेगी। यह बिल देश के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों को एंट्री देना का रास्ता साफ करेगी। इसके साथ ही, आज कॉर्पोरेट बिल, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे बिल पर भी चर्चा हो सकती है। SIR पर भी हंगामे के आसार दिख रहे हैं।

बड़े ऊर्जा सुधार की ओर बढ़ रहा भारत

वहीं, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निजी कंपनियों की एंट्री को बड़े ऊर्जा सुधार के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब तक यह सेक्टर पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में था, लेकिन अब यह निजी सेक्टर के लिए भी खुल जाएगा। मोदी कैबिनेट ने इस बिल को पहले ही मंजूरी दे दी है। आज इस पर बहस की उम्मीद है।

निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भागीदारी मिलने से देश को 100 GW न्यूक्लियर कैपेसिटी हासिल करने में मदद मिलेगी। यह देश के लिए क्लीन एनर्जी और नेट जीरो लक्ष्य को पूरा करने के लिए बेहद अहम है।

कौन-कौन से प्राइवेट प्लेयर दिखा रहे दिलचस्पी

परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में देश में बिजली उत्पादन करने वाली बड़ी निजी कंपनियां रूचि दिखा रही हैं। अंबानी, अडानी और जिंदल पावर इस सेक्टर में निवेश करने में इच्छुक बताए जा रहे हैं। इन बड़ी कंपनियों की योजना है कि वे परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करें और बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने का काम करें।

ये भी पढ़ें

Shivraj Patil Passed Away: शिवराज पाटिल ने दिया था सांसदों को ये बेशकीमती तोहफा
राष्ट्रीय
Shivraj Patil passes away

हालांकि, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि निजी परमाण संयंत्रों में सुरक्षा मानकों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही, एटोमिक विभाग के साथ तालमेल बैठाकर ही आगे का काम किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा एक संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए सभी प्रोजेक्ट्स को सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Dec 2025 11:04 am

Hindi News / National News / आज संसद में पेश होगा परमाणु ऊर्जा से जुड़ा विधेयक, क्या निजी कंपनियों को मिलेगा मौका?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.