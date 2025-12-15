आज संसद में पेश होगा परमाणु ऊर्जा से जुड़ा विधेयक, क्या निजी कंपनियों को मिलेगा मौका?

Parliament Winter Session: संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। आज सत्र के ग्यारहवें दिन दोनों सदनों में लंबित विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। आज मोदी सरकार (Modi government) एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल पेश करेगी। यह बिल देश के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों को एंट्री देना का रास्ता साफ करेगी। इसके साथ ही, आज कॉर्पोरेट बिल, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे बिल पर भी चर्चा हो सकती है। SIR पर भी हंगामे के आसार दिख रहे हैं।