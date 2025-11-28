आधार कार्ड से बने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र होंगे रद्द! सरकार ने उठाया कदम, जानें नई गाइडलाइन

Aadhaar Card Rules Update: भारत में आधार कार्ड एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वर्तमान समय में आधार के बिना कोई भी काम करना मुश्किल है—चाहे बैंक में खाता खुलवाना हो, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो या स्कूल में बच्चे का दाखिला कराना हो। आधार कार्ड के जरिए कुछ लोग फर्जी कागजात भी तैयार करवा लेते हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों पर गाज गिरने वाली है। महाराष्ट्र सरकार ने फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किया है कि केवल आधार कार्ड के आधार पर जारी किए गए या संदिग्ध पाए गए सभी प्रमाण पत्रों को तत्काल रद्द किया जाए।