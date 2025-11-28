स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल (X)
Smriti Mandhana Palash Muchhal Instagram: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) की शादी की खबरें सोशल मीडिया पर धूम मचा रही थीं। 23 नवंबर को महाराष्ट्र में होने वाली इस शाही शादी को अचानक टाल दिया गया, जिसके बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लेकिन अब दोनों ने अपने इंस्टाग्राम (Instagram) प्रोफाइल पर एक नीले रंग का इमोजी लगाकर फैंस को हैरान कर दिया है। क्या यह बुरी नजर से बचाव का तरीका है? आइए जानते हैं पूरी कहानी।
शादी की तारीख नजदीक आते ही स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना की अचानक तबीयत बिगड़ गई। नाश्ते के दौरान उन्हें सीने में दर्द हुआ और हार्ट अटैक जैसे लक्षण दिखे। उन्हें तुरंत सांगली के सरव्हिट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां एंजियोग्राफी के बाद उनकी हालत स्थिर बताई गई। स्मृति, जो अपने पिता से बेहद करीबी हैं, ने शादी को अनिश्चितकाल के लिए टालने का फैसला लिया।
इस घटना ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। पलाश मुच्छल, जो स्मृति के पिता से खुद को स्मृति से भी ज्यादा जुड़ा हुआ मानते हैं, इस तनाव में टूट गए। शादी टलने के कुछ घंटों बाद ही पलाश को भी सांगली के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें स्ट्रेस से जुड़ी शिकायतें हुईं। उनकी मां अमिता मुच्छल ने बताया, "पलाश चार घंटे तक रोते रहे। वे श्रीनिवास जी से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने खुद ही कहा कि शादी तब तक नहीं होगी जब तक वे पूरी तरह स्वस्थ न हो जाएं।" पलाश को बाद में मुंबई शिफ्ट कर दिया गया, जहां वे आराम कर रहे हैं और डिस्चार्ज हो चुके हैं।
शादी टलने के बाद स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम से हल्दी, मेहंदी और प्री-वेडिंग की सभी तस्वीरें डिलीट कर दीं, हालांकि पुरानी पर्सनल फोटोज बरकरार हैं। इससे ब्रेकअप की अफवाहें उड़ीं, लेकिन फैक्ट-चेक में साफ हो गया कि दोनों एक-दूसरे को फॉलो कर रहे हैं।
अब इस सबके बीच स्मृति और पलाश ने अपने इंस्टाग्राम बायो में एक जैसा नीला इमोजी जोड़ा है। यूनिकॉड के अनुसार, यह 'नजर अमूलेट' या 'ईविल आई' इमोजी है, जो बुरी नजर (evil eye) से बचाव का प्रतीक माना जाता है। भारतीय संस्कृति में इसे घर-दरवाजे या बच्चों पर लगाया जाता है ताकि जलन या नेगेटिव एनर्जी से बचा जा सके।
अच्छी खबर यह है कि स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और रिकवर कर रहे हैं। पलाश की मां अमिता मुच्छल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, "सब कुछ तय योजना के अनुसार ही होगा। पलाश और स्मृति दोनों परेशान हैं, लेकिन शादी बहुत जल्दी होगी। श्रीनिवास जी बहुत खुश थे शादी से, अब वे ठीक हो जाएं तो सब सामान्य हो जाएगा।" पलक मुच्छल ने भी कहा, "यह संवेदनशील समय है, कृपया परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करें।"
बड़ी खबरेंView All
खेल
ट्रेंडिंग