इस घटना ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। पलाश मुच्छल, जो स्मृति के पिता से खुद को स्मृति से भी ज्यादा जुड़ा हुआ मानते हैं, इस तनाव में टूट गए। शादी टलने के कुछ घंटों बाद ही पलाश को भी सांगली के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें स्ट्रेस से जुड़ी शिकायतें हुईं। उनकी मां अमिता मुच्छल ने बताया, "पलाश चार घंटे तक रोते रहे। वे श्रीनिवास जी से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने खुद ही कहा कि शादी तब तक नहीं होगी जब तक वे पूरी तरह स्वस्थ न हो जाएं।" पलाश को बाद में मुंबई शिफ्ट कर दिया गया, जहां वे आराम कर रहे हैं और डिस्चार्ज हो चुके हैं।