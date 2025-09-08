Vice President Election: उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं करेगी ये पार्टियां, जानें क्या है वजह

Vice President Election: भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होंगे। इस पद के लिए एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है। मंगलवार को होने वाले चुनाव से पहले बड़ी जानकारी सामने आई है। उपराष्ट्रपति चुनाव से बीजू जनता दल और बीआरएस ने दूरी बना ली है। दरअसल, नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल को लेकर अटकले काफी समय से लगाई जा रही थी कि चुनाव से बीजद दूरी बना सकती है।