तिरुवनंतपुरम निकाय चुनाव में BJP की ऐतिहासिक जीत, 40 साल पुराना लेफ्ट का किला ढहा, PM मोदी ने दी बधाई

Kerala Local Body Elections: केरल के स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों में बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को मिला है। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही बीजेपी ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) से सत्ता छीन ली है। गौरतलब है कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम में LDF पिछले 40 वर्षों से लगातार काबिज था। इस बार बीजेपी ने लेफ्ट के इस किले को ढहा दिया और निगम में भगवा फहरा दिया। बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है।