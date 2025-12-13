13 दिसंबर 2025,

शनिवार

राष्ट्रीय

तिरुवनंतपुरम निकाय चुनाव में BJP की ऐतिहासिक जीत, 40 साल पुराना लेफ्ट का किला ढहा, PM मोदी ने दी बधाई

तिरुवनंतपुरम नगर निगम में LDF पिछले 40 वर्षों से लगातार काबिज था। इस बार बीजेपी ने लेफ्ट के इस किले को ढहा दिया और निगम में भगवा फहरा दिया।

तिरुवनन्तपुरम

image

Shaitan Prajapat

Dec 13, 2025

prime minister narendra modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो -IANS)

Kerala Local Body Elections: केरल के स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों में बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को मिला है। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही बीजेपी ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) से सत्ता छीन ली है। गौरतलब है कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम में LDF पिछले 40 वर्षों से लगातार काबिज था। इस बार बीजेपी ने लेफ्ट के इस किले को ढहा दिया और निगम में भगवा फहरा दिया। बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है।

PM मोदी ने केरल के लोगों का जताया आभार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर तिरुवनंतपुरम के लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा, 'केरल के उन सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों को वोट दिया। केरल अब UDF और LDF से तंग आ चुका है। लोग NDA को एकमात्र विकल्प के रूप में देख रहे हैं, जो सुशासन दे सकता है और सभी के लिए अवसरों के साथ एक विकसित केरल का निर्माण कर सकता है।'

बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी दी बधाई

प्रधानमंत्री ने एक अन्य पोस्ट में तिरुवनंतपुरम के मतदाताओं का आभार जताते हुए लिखा, 'धन्यवाद तिरुवनंतपुरम! तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में बीजेपी-एनडीए को मिला जनादेश केरल की राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण है। लोगों को पूरा भरोसा है कि राज्य की विकास संबंधी आकांक्षाओं को सिर्फ हमारी पार्टी ही पूरा कर सकती है। हमारी पार्टी इस जीवंत शहर के विकास के लिए काम करेगी और लोगों के लिए ‘ईज़ ऑफ लिविंग’ को बेहतर बनाएगी।'

केरल में लेफ्ट को लगा बड़ा झटका

तिरुवनंतपुरम को राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम क्षेत्र माना जाता है। नगर निगम चुनाव में बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों की जीत वाम दलों के लिए बड़ा राजनीतिक झटका मानी जा रही है। तिरुवनंतपुरम में बीते चार दशकों से अधिक समय तक लेफ्ट का दबदबा रहा है। यह नतीजा कांग्रेस के लिए भी झटका माना जा रहा है, क्योंकि तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता शशि थरूर लगातार चार बार सांसद निर्वाचित हो चुके हैं।

Published on:

Hindi News / National News / तिरुवनंतपुरम निकाय चुनाव में BJP की ऐतिहासिक जीत, 40 साल पुराना लेफ्ट का किला ढहा, PM मोदी ने दी बधाई

