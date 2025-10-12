जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव: BJP ने 3 प्रत्याशियों की घोषणा की, एक मुस्लिम नाम भी शामिल

BJP Rajya Sabha Candidates: जम्मू-कश्मीर में होने वाले राज्यसभा द्विवार्षिक चुनावों (Jammu and Kashmir Elections) के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने तीन उम्मीदवारों के नामों की (BJP Rajya Sabha Candidates)घोषणा कर दी है। पार्टी ने गुलाम मोहम्मद मीर(Ghulam Mohammad Mir), सतपाल शर्मा और राकेश महाजन को मैदान में उतारा है। यह सूची रविवार को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में सामने आई, जिसमें बीजेपी ने अपनी रणनीति को स्पष्ट किया। खास बात यह है कि राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Polls 2025) में गुलाम मोहम्मद मीर के रूप में पार्टी ने एक मुस्लिम चेहरे को मौका दिया है, जो जम्मू-कश्मीर की सियासत में बीजेपी की समावेशी छवि को मजबूत करने की कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है।