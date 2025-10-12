Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव: BJP ने 3 प्रत्याशियों की घोषणा की, एक मुस्लिम नाम भी शामिल

BJP Rajya Sabha Candidates: बीजेपी ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव के लिए गुलाम मोहम्मद मीर, सतपाल शर्मा और राकेश महाजन को उम्मीदवार घोषित किया है।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 12, 2025

BJP Rajya Sabha Candidates

जम्मू कश्मीर में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद मीर । ( फोटो: X Handle)

BJP Rajya Sabha Candidates: जम्मू-कश्मीर में होने वाले राज्यसभा द्विवार्षिक चुनावों (Jammu and Kashmir Elections) के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने तीन उम्मीदवारों के नामों की (BJP Rajya Sabha Candidates)घोषणा कर दी है। पार्टी ने गुलाम मोहम्मद मीर(Ghulam Mohammad Mir), सतपाल शर्मा और राकेश महाजन को मैदान में उतारा है। यह सूची रविवार को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में सामने आई, जिसमें बीजेपी ने अपनी रणनीति को स्पष्ट किया। खास बात यह है कि राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Polls 2025) में गुलाम मोहम्मद मीर के रूप में पार्टी ने एक मुस्लिम चेहरे को मौका दिया है, जो जम्मू-कश्मीर की सियासत में बीजेपी की समावेशी छवि को मजबूत करने की कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है।

उम्मीदवारों का चयन सावधानी से किया है

बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इस बार जम्मू-कश्मीर की तीन राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन सावधानी से किया है। गुलाम मोहम्मद मीर को अधिसूचना 01 के तहत चुना गया है, जो उनकी क्षेत्रीय लोकप्रियता और राजनीतिक अनुभव को दर्शाता है। वहीं, सतपाल शर्मा और राकेश महाजन का चयन भी पार्टी की मजबूत संगठनात्मक रणनीति का हिस्सा है।

पार्टी की छवि मजबूत करने की कोशिश

ये दोनों नेता जम्मू क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और स्थानीय स्तर पर अच्छी पकड़ रखते हैं। बीजेपी का यह कदम न केवल क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखता है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी की छवि को और मजबूत करने की कोशिश है।

गठबंधन बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती

दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने भी अपने तीन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। एनसी ने चौथी सीट के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा शुरू की है। यह गठबंधन बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। जम्मू-कश्मीर की सियासत में यह चुनाव इसलिए भी अहम है, क्योंकि यह केंद्र शासित प्रदेश में बदलते राजनीतिक समीकरणों को दर्शाता है।

पार्टी जम्मू में अपनी मजबूत स्थिति और पक्की करना चाहती है

बीजेपी की रणनीति में इस बार विविधता और स्थानीय मुद्दों पर जोर दिखाई देता है। गुलाम मोहम्मद मीर का चयन न केवल मुस्लिम समुदाय के बीच पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश है, बल्कि यह कश्मीर घाटी में बीजेपी के प्रभाव को बढ़ाने का भी प्रयास है। सतपाल शर्मा और राकेश महाजन जैसे नेताओं के जरिए पार्टी जम्मू क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति और पक्की करना चाहती है।

बीजेपी की यह रणनीति कितनी सफल

आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की यह रणनीति कितनी सफल रहती है। क्या गुलाम मोहम्मद मीर जैसे उम्मीदवार पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, या फिर एनसी-कांग्रेस गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी करेगा? यह चुनाव न केवल राज्यसभा सीटों के लिए है, बल्कि यह जम्मू-कश्मीर की सियासत में भविष्य की दिशा तय करने में भी अहम भूमिका निभाएगा।

Bihar Election 2025

जम्मू और कश्मीर

political

political news

politics

12 Oct 2025 12:58 pm

12 Oct 2025 12:56 pm

राष्ट्रीय

