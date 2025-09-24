Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

जम्मू-कश्मीर और पंजाब की पांच राज्यसभा सीट के लिए उपचुनावों का ऐलान, यहां देखें पूरा शेड्यूल

By-Elections in J&amp;K and Punjab: भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार, जम्मू-कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों और पंजाब की एक सीट पर उपचुनाव के लिए 24 अक्टूबर को वोटिंग होगी।

भारत

Shaitan Prajapat

Sep 24, 2025

भारतीय चुनाव आयोग (Photo-IANS)

By-Elections in J&K and Punjab: भारतीय चुनाव आयोग ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर और पंजाब में राज्यसभा के लिए उपचुनावों का ऐलान कर दिया है। आयोग के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों और पंजाब की एक सीट पर उपचुनाव के लिए 24 अक्टूबर को वोटिंग होगी। उसी दिन यानी 24 अक्टूबर को परिणाम जारी किया जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, जम्मू-कश्मीर से राज्यसभा की चार सीटों के लिए अधिसूचना 6 अक्टूबर को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि 13 अक्टूबर होगी, जबकि नामांकन 16 अक्टूबर तक वापस लिए जा सकेंगे। यही प्रक्रिया पंजाब की एक राज्यसभा सीट के लिए होगी।

सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग

आयोग ने जानकारी दी कि राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव में वोटिंग 24 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। उसी दिन 5 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। जम्मू-कश्मीर में पिछले करीब 4 साल से राज्यसभा की सीटें खाली हैं। गुलाम नबी आजाद, शमशेर सिंह मन्हास, नजीर अहमद लावे और फयाज अहमद मीर, इन चार राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल फरवरी 2021 में समाप्त हुआ था।

जम्मू-कश्मीर में पिछला राज्यसभा चुनाव 2015 में हुआ था

इन सीटों के लिए चुनाव पहले नहीं हो सके थे, क्योंकि जम्मू-कश्मीर अक्टूबर 2024 तक राष्ट्रपति शासन के अधीन था। अब जबकि केंद्र शासित प्रदेश में एक निर्वाचित विधानसभा है, चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा की है। जम्मू-कश्मीर में पिछला राज्यसभा चुनाव फरवरी 2015 में हुआ था, जब यह एक पूर्ण राज्य था। अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। अब पहली बार केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा के लिए चुनाव होंगे।

भाजपा-पीडीपी गठबंधन ने जीती थी 3 सीटें

2015 के राज्यसभा चुनाव में भाजपा-पीडीपी गठबंधन ने 3 सीटें और नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन ने एक सीट जीती थी। हालांकि, सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर से खाली राज्यसभा सीटों का मुद्दा लगातार उठाती रही है। पंजाब की राज्यसभा की सीट जुलाई में सांसद संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अरोड़ा अब पंजाब सरकार में मंत्री हैं। वे उपचुनाव में पिछले दिनों लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीते थे।

Published on:

24 Sept 2025 03:11 pm

Hindi News / National News / जम्मू-कश्मीर और पंजाब की पांच राज्यसभा सीट के लिए उपचुनावों का ऐलान, यहां देखें पूरा शेड्यूल

