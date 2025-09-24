जम्मू-कश्मीर और पंजाब की पांच राज्यसभा सीट के लिए उपचुनावों का ऐलान, यहां देखें पूरा शेड्यूल

By-Elections in J&K and Punjab: भारतीय चुनाव आयोग ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर और पंजाब में राज्यसभा के लिए उपचुनावों का ऐलान कर दिया है। आयोग के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों और पंजाब की एक सीट पर उपचुनाव के लिए 24 अक्टूबर को वोटिंग होगी। उसी दिन यानी 24 अक्टूबर को परिणाम जारी किया जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, जम्मू-कश्मीर से राज्यसभा की चार सीटों के लिए अधिसूचना 6 अक्टूबर को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि 13 अक्टूबर होगी, जबकि नामांकन 16 अक्टूबर तक वापस लिए जा सकेंगे। यही प्रक्रिया पंजाब की एक राज्यसभा सीट के लिए होगी।