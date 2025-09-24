तत्काल सुनवाई की याचिका पर नाराज हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, बोले- ‘हमारी दुर्दशा नहीं समझते, जब तक फांसी की सजा…’

इससे पहले, 9 जून को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार से समग्र शिक्षा योजना के मद में बकाए 2291 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की गई थी। जस्टिस पीके मिश्र और जस्टिस मनमोहन ने कहा कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है।