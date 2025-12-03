‘हिंदुओं के इतने देवता क्यों हैं…’ कांग्रेस सीएम के बयान से मचा बवाल, 2 शादी करने वाले का देवता….

उन्होंने आगे लिखा कि यह वजह है कि बीजेपी ने जुबली हिल्स उपचुनाव के दौरान चेतावनी दी थी कि अगर कांग्रेस या BRS गलती से जीत गए, तो हिंदू इज्जत से बाहर नहीं निकल पाएंगे। CM के नए कमेंट्स साबित करते हैं कि BJP सही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हिंदुओं और हिंदू-देवताओं के प्रति नफरत अब सामने आ गई है। हिंदू समुदाय के लिए गंभीरता से सोचने का समय आ गया है। क्या आप बंटे रहेंगे और बेइज्जती सहते रहेंगे, या फिर एक होकर अपनी ताकत दिखाएंगे? उन्होंने कहा कि BJP का कभी किसी धर्म का अपमान करने का इरादा नहीं रहा है। हिंदुओं से आग्रह है कि वे कांग्रेस की असलियत को साफ-साफ देखें।