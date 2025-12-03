Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘हिंदुओं के इतने देवता क्यों हैं…’ कांग्रेस सीएम के बयान से मचा बवाल, 2 शादी करने वाले का देवता….

CM Revanth on Hindu deities: कांग्रेस नेता व तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी-देवताओं को लेकर बयान दिया। उनके बयान पर बीजेपी ने हमला बोला है। जानिए रेवंत ने क्या कहा....

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 03, 2025

Revanth Reddy BJP criticism over Operation Sindhoor

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। (फोटो: एएनआई)

CM Revanth on Hindu deities: तेलंगाना के मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी-देवताओं को लेकर बयान दिया है। उनके बयान से राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो गया है। कांग्रेस के एक कार्यक्रम में रेवंत ने हिंदू देवी-देवताओं की संख्या पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ में से हर किसी का अपना एक अलग भगवान है।

सबके लिए अलग-अलग भगवान

सीएम रेवंत ने कहा कि हिंदू धर्म में कितने देवता हैं? तीन करोड़? क्यों? जो अविवाहित हैं, उनके लिए हनुमान जी हैं। जो दो बार शादी करते हैं, उनके लिए एक अलग और भगवान हैं। जो शराब पीते हैं, उनके लिए एक और भगवान हैं। येल्लम्मा, पोचम्मा, मैसम्मा। जो मुर्गा खाते हैं, उनके अलग भगवान हैं। और जो दाल-चावल खाते हैं, उनके लिए एक और भगवान हैं। है न, सभी प्रकार के देवता हैं।

बीजेपी ने बोला हमला

बीजेपी ने सीएम रेवंत के बयान पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सीएम के शब्दों से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची हैं। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी नेता चिक्कोटी प्रभु ने कहा कि सीएम रेवंत का बयान करोड़ो हिंदुओं का अपमान है। आजकल देवी-देवताओं का मजाक उड़ाने का चलन हो गया है। सीएम को तत्काल माफी मांगी चाहिए। वहीं, BRS नेता राकेश रेड्डी ने कहा कि ऐसे बयान समाज को बांटते हैं और सत्ता पाने के लिए धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है।

कांग्रेस की हिंदुओं के प्रति नफरत: बंदी संजय

भाजपा नेता बंदी संजय ने कहा कि कांग्रेस की हिंदुओं के प्रति नफरत अब सामने आ गई है। कांग्रेस हमेशा से AIMIM के आगे झुकने वाली पार्टी रही है। रेवंत रेड्डी ने खुद कहा कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। यह बयान ही उनकी सोच को दिखाता है। कांग्रेस हिंदुओं के प्रति गहरी नफरत रखती है।

उन्होंने आगे लिखा कि यह वजह है कि बीजेपी ने जुबली हिल्स उपचुनाव के दौरान चेतावनी दी थी कि अगर कांग्रेस या BRS गलती से जीत गए, तो हिंदू इज्जत से बाहर नहीं निकल पाएंगे। CM के नए कमेंट्स साबित करते हैं कि BJP सही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हिंदुओं और हिंदू-देवताओं के प्रति नफरत अब सामने आ गई है। हिंदू समुदाय के लिए गंभीरता से सोचने का समय आ गया है। क्या आप बंटे रहेंगे और बेइज्जती सहते रहेंगे, या फिर एक होकर अपनी ताकत दिखाएंगे? उन्होंने कहा कि BJP का कभी किसी धर्म का अपमान करने का इरादा नहीं रहा है। हिंदुओं से आग्रह है कि वे कांग्रेस की असलियत को साफ-साफ देखें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Dec 2025 06:51 am

Published on:

03 Dec 2025 06:38 am

Hindi News / National News / ‘हिंदुओं के इतने देवता क्यों हैं…’ कांग्रेस सीएम के बयान से मचा बवाल, 2 शादी करने वाले का देवता….

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.