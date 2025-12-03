‘हिंदुओं के इतने देवता क्यों हैं…’ कांग्रेस सीएम के बयान से मचा बवाल, 2 शादी करने वाले का देवता….

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। (फोटो: एएनआई)
CM Revanth on Hindu deities: तेलंगाना के मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी-देवताओं को लेकर बयान दिया है। उनके बयान से राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो गया है। कांग्रेस के एक कार्यक्रम में रेवंत ने हिंदू देवी-देवताओं की संख्या पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ में से हर किसी का अपना एक अलग भगवान है।
सीएम रेवंत ने कहा कि हिंदू धर्म में कितने देवता हैं? तीन करोड़? क्यों? जो अविवाहित हैं, उनके लिए हनुमान जी हैं। जो दो बार शादी करते हैं, उनके लिए एक अलग और भगवान हैं। जो शराब पीते हैं, उनके लिए एक और भगवान हैं। येल्लम्मा, पोचम्मा, मैसम्मा। जो मुर्गा खाते हैं, उनके अलग भगवान हैं। और जो दाल-चावल खाते हैं, उनके लिए एक और भगवान हैं। है न, सभी प्रकार के देवता हैं।
बीजेपी ने सीएम रेवंत के बयान पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सीएम के शब्दों से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची हैं। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी नेता चिक्कोटी प्रभु ने कहा कि सीएम रेवंत का बयान करोड़ो हिंदुओं का अपमान है। आजकल देवी-देवताओं का मजाक उड़ाने का चलन हो गया है। सीएम को तत्काल माफी मांगी चाहिए। वहीं, BRS नेता राकेश रेड्डी ने कहा कि ऐसे बयान समाज को बांटते हैं और सत्ता पाने के लिए धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है।
भाजपा नेता बंदी संजय ने कहा कि कांग्रेस की हिंदुओं के प्रति नफरत अब सामने आ गई है। कांग्रेस हमेशा से AIMIM के आगे झुकने वाली पार्टी रही है। रेवंत रेड्डी ने खुद कहा कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। यह बयान ही उनकी सोच को दिखाता है। कांग्रेस हिंदुओं के प्रति गहरी नफरत रखती है।
उन्होंने आगे लिखा कि यह वजह है कि बीजेपी ने जुबली हिल्स उपचुनाव के दौरान चेतावनी दी थी कि अगर कांग्रेस या BRS गलती से जीत गए, तो हिंदू इज्जत से बाहर नहीं निकल पाएंगे। CM के नए कमेंट्स साबित करते हैं कि BJP सही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हिंदुओं और हिंदू-देवताओं के प्रति नफरत अब सामने आ गई है। हिंदू समुदाय के लिए गंभीरता से सोचने का समय आ गया है। क्या आप बंटे रहेंगे और बेइज्जती सहते रहेंगे, या फिर एक होकर अपनी ताकत दिखाएंगे? उन्होंने कहा कि BJP का कभी किसी धर्म का अपमान करने का इरादा नहीं रहा है। हिंदुओं से आग्रह है कि वे कांग्रेस की असलियत को साफ-साफ देखें।
