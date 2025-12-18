तमिलनाडु में बीजेपी की ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश, पीयूष गोयल को बड़ी जिम्मेदारी, EPS का बड़ा दावा

जयललिता की मौत के बाद AIADMK में बड़ी फूट हुई थी। दिनाकरन और ओ. पन्नीरसेल्वम AIADMK से अलग होकर अपनी-अपनी पार्टी चला रहे हैं। साथ ही, वह किसी भी सूरत में EPS को NDA का सीएम फेस मानने को भी तैयार नहीं दिख रहे हैं। PMK आंतरिक कलह से जूझ रही है। वहीं, प्रेमलता विजयकांत की DMDK ने ऐसे गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है जो ज़्यादा सीटें देगा और राज्यसभा सीट का वादा करेगा। प्रेमलता विजयकांत ने कहा है कि जनवरी 2026 में फैसला लिया जाएगा। वह भी AIADMK से नाराज हैं, क्योंकि EPS ने अपना वादा पूरा नहीं किया था।