क्या कांग्रेस में फिर लौटेंगे कैप्टन? कभी राहुल-प्रियंका से नाराज होकर छोड़ दी थी पार्टी, BJP को बताया कठोर…

कैप्टन अमरिंदर सिंह के हालिया बयानों ने चंडीगढ़ और पंजाब के सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि वह कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। हालांकि, उन्होंने इस तरह की अटकलों से साफ इनकार किया है। वहीं, मीडिया ने जब कैप्टन अमरिंद से पूछा कि क्या उन्हें बीजेपी में रहते हुए कांग्रेस की याद आती है तो उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन कांग्रेस की व्यवस्था अलग थी, मुझे उस व्यवस्था की याद आती है। वहां व्यापक प्रकार का परामर्श होता था और अनुभव का महत्व था, जिसकी बीजेपी में कमी है। कांग्रेस राय लेने में अधिक लचीली है, मुझे लगता है कि बीजेपी का दृष्टिकोण थोड़ा कठोर है।