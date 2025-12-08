‘Punjab CM बनने के लिए 500 करोड़ की जरूरत होगी’ नवजोत कौर सिद्धू के इस दावे पर मचा सियासी घमासान

नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर के बयान पर मचा घमासान (Photo: IANS)
Punjab CM News: पंजाब में कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू (Navjot Kaur Sidhu) ने यह दावा किया है कि राज्य में मुख्यमंत्री पद हासिल करने के लिए 500 करोड़ रूपये की दरकार होगी। उनके इस दावे के बाद राज्य में सियासी बवाल मच गया है।
नवजोत कौर ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया (Gulab Chand Kataria) से मुलाकात के बाद यह टिप्पणी की थी। नवजोत की इस टिप्पणी के बाद भाजपा BJP और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं ने उनपर पलटवार करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के भीतर भी उनके बयान के बाद काफी बैचनी महसूस की जा रही है।
पीटीआई समाचार एजेंसी के अनुसार, नवजोत कौर ने संकेत दिया कि उनके पति, पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) सक्रिय राजनीति में वापसी पर तभी विचार करेंगे जब पार्टी उन्हें 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करेगी। लेकिन उन्होंने ऐसी किसी भी संभावना पर संदेह जताते हुए राज्य इकाई में तीव्र अंदरूनी कलह का आरोप लगाया और दावा किया कि कई वरिष्ठ नेता पहले से ही शीर्ष पद के लिए पैरवी कर रहे हैं।
नवजोत कौर ने इंटरव्यू में कहा है कि हम हमेशा पंजाब और पंजाबियत की बात करते हैं, लेकिन हमारे पास ₹500 करोड़ नहीं हैं जो हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए दे सकें।" उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सिद्धू परिवार "पंजाब की बात करता है" लेकिन उन लोगों से मुकाबला नहीं कर सकता जो कथित तौर पर पैसे देकर सत्ता हासिल कर सकते हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी ने भी उनसे व्यक्तिगत रूप से धन के लिए संपर्क नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यह कहा कि जो 500 करोड़ रुपये का सूटकेस देता है, वह मुख्यमंत्री बन जाता है।"
उन्होंने कहा, "अगर कोई पार्टी उन्हें सत्ता दे तो वे पंजाब को बेहतर बना सकते हैं। हमारे पास किसी पार्टी को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन हम नतीजे देंगे और पंजाब को एक स्वर्णिम राज्य बना देंगे।"
नवजोत सिंह कौर के बयान के बाद राज्य का सियासी पारा हाई हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने इस टिप्पणी को एक "विस्फोटक खुलासा" करार देते हुए कहा कि इसने कांग्रेस नेतृत्व के फैसलों के पीछे की "असली मशीनरी" को उजागर कर दिया है। आप नेताओं ने यह जानने की मांग की है कि कथित तौर पर इतनी रकम कौन देता है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में इसे कौन प्राप्त करता है।
भाजपा ने और भी तीखा हमला बोला और इस टिप्पणी को कांग्रेस आलाकमान पर सीधा आरोप करार दिया। सुधांशु त्रिवेदी और तरुण चुघ सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर मुख्यमंत्री पद की नियुक्तियों को बड़ी नीलामी में बदलने का आरोप लगाया।
बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कथित तौर पर आरोप लगाया, "कांग्रेस में भ्रष्टाचार की बीमारी इस हद तक पहुंच गई है कि वह गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है।" उन्होंने आगे कहा, "न तो देश, न ही संविधान और न ही पार्टी उनके हाथों में सुरक्षित है।"
