‘Punjab CM बनने के लिए 500 करोड़ की जरूरत होगी’ नवजोत कौर सिद्धू के इस दावे पर मचा सियासी घमासान

पीटीआई समाचार एजेंसी के अनुसार, नवजोत कौर ने संकेत दिया कि उनके पति, पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) सक्रिय राजनीति में वापसी पर तभी विचार करेंगे जब पार्टी उन्हें 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करेगी। लेकिन उन्होंने ऐसी किसी भी संभावना पर संदेह जताते हुए राज्य इकाई में तीव्र अंदरूनी कलह का आरोप लगाया और दावा किया कि कई वरिष्ठ नेता पहले से ही शीर्ष पद के लिए पैरवी कर रहे हैं।