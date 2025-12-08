8 दिसंबर 2025,

सोमवार

राष्ट्रीय

‘Punjab CM बनने के लिए 500 करोड़ की जरूरत होगी’ नवजोत कौर सिद्धू के इस दावे पर मचा सियासी घमासान

500 crore to become CM in Punjab: कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू (Navjot Kaur Sidhu) के दावे के बाद पंजाब में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। उन्होंने दावा किया है कि मुख्यमंत्री पद हासिल करने के लिए 500 करोड़ रुपये की जरूरत होगी।

चंडीगढ़ पंजाब

image

Swatantra Mishra

Dec 08, 2025

Navjot Sidhu Kaur

नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर के बयान पर मचा घमासान (Photo: IANS)

Punjab CM News: पंजाब में कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू (Navjot Kaur Sidhu) ने यह दावा किया है कि राज्य में मुख्यमंत्री पद हासिल करने के लिए 500 करोड़ रूपये की दरकार होगी। उनके इस दावे के बाद राज्य में सियासी बवाल मच गया है।

नवजोत के बयान से पंजाब का सियासी पारा हाई

नवजोत कौर ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया (Gulab Chand Kataria) से मुलाकात के बाद यह टिप्पणी की थी। नवजोत की इस टिप्पणी के बाद भाजपा BJP और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं ने उनपर पलटवार करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के भीतर भी उनके बयान के बाद काफी बैचनी महसूस की जा रही है।

2027 में पंजाब चुनाव का CM फेस बनना चाहती हैं नवजोत

पीटीआई समाचार एजेंसी के अनुसार, नवजोत कौर ने संकेत दिया कि उनके पति, पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) सक्रिय राजनीति में वापसी पर तभी विचार करेंगे जब पार्टी उन्हें 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करेगी। लेकिन उन्होंने ऐसी किसी भी संभावना पर संदेह जताते हुए राज्य इकाई में तीव्र अंदरूनी कलह का आरोप लगाया और दावा किया कि कई वरिष्ठ नेता पहले से ही शीर्ष पद के लिए पैरवी कर रहे हैं।

'हम पंजाब और पंजाबियत की बात करते हैं'

नवजोत कौर ने इंटरव्यू में कहा है कि हम हमेशा पंजाब और पंजाबियत की बात करते हैं, लेकिन हमारे पास ₹500 करोड़ नहीं हैं जो हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए दे सकें।" उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सिद्धू परिवार "पंजाब की बात करता है" लेकिन उन लोगों से मुकाबला नहीं कर सकता जो कथित तौर पर पैसे देकर सत्ता हासिल कर सकते हैं।

'किसी ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से धन के लिए नहीं किया संपर्क'

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी ने भी उनसे व्यक्तिगत रूप से धन के लिए संपर्क नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यह कहा कि जो 500 करोड़ रुपये का सूटकेस देता है, वह मुख्यमंत्री बन जाता है।"

'पार्टी को देने के लिए पैसा नहीं है, हम नतीजा दे सकते हैं'

उन्होंने कहा, "अगर कोई पार्टी उन्हें सत्ता दे तो वे पंजाब को बेहतर बना सकते हैं। हमारे पास किसी पार्टी को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन हम नतीजे देंगे और पंजाब को एक स्वर्णिम राज्य बना देंगे।"

AAP ने नवजोत के दावे को 'विस्फोटक खुलासा' बताया

नवजोत सिंह कौर के बयान के बाद राज्य का सियासी पारा हाई हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने इस टिप्पणी को एक "विस्फोटक खुलासा" करार देते हुए कहा कि इसने कांग्रेस नेतृत्व के फैसलों के पीछे की "असली मशीनरी" को उजागर कर दिया है। आप नेताओं ने यह जानने की मांग की है कि कथित तौर पर इतनी रकम कौन देता है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में इसे कौन प्राप्त करता है।

BJP ने कांग्रेस आलाकमान पर बोला हमला

भाजपा ने और भी तीखा हमला बोला और इस टिप्पणी को कांग्रेस आलाकमान पर सीधा आरोप करार दिया। सुधांशु त्रिवेदी और तरुण चुघ सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर मुख्यमंत्री पद की नियुक्तियों को बड़ी नीलामी में बदलने का आरोप लगाया।

बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कथित तौर पर आरोप लगाया, "कांग्रेस में भ्रष्टाचार की बीमारी इस हद तक पहुंच गई है कि वह गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है।" उन्होंने आगे कहा, "न तो देश, न ही संविधान और न ही पार्टी उनके हाथों में सुरक्षित है।"

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

08 Dec 2025 10:59 am

Hindi News / National News / 'Punjab CM बनने के लिए 500 करोड़ की जरूरत होगी' नवजोत कौर सिद्धू के इस दावे पर मचा सियासी घमासान

