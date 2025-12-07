क्या बीजेपी में शामिल होंगे नवजोत सिंह सिद्धू? पत्नी नवजोत कौर ने कही यह बात

नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर पत्नी ने दिया बयान (Photo-IANS)
पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस समय सभी की नजरें क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू पर टिकी हुई हैं। दरअसल, सिद्धू पिछले कई महीनों से पार्टी के कार्यक्रमों में भाग नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में भी प्रचार नहीं किया था। कांग्रेस नेता के बीजेपी में जाने को लेकर उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि अगर पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम चेहरा घोषित करती है, तो वह सक्रिय राजनीति में कदम रखेंगे। बता दें कि पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों को लेकर नवजोत कौर सिद्धू ने राज्यपाल से मुलाकात की थी।
नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि अभी भी नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का बहुत सम्मान करते हैं।
उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम पद का चेहरा घोषित करती है तो यह अच्छी बात है, अन्यथा वह अच्छा पैसा कमा रहे हैं और खुश हैं। इस दौरान कौर ने पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले से ही पांच नेता सीएम पद के इच्छुक हैं और वे सिद्धू को आगे नहीं आने देंगे। साथ ही कौर ने कहा कि अगर पार्टी हाईकमान यह बात समझता है तो अलग बात है।
नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि उनके पास किसी भी पार्टी को देने के लिए पैसे नहीं हैं। हम हमेशा पंजाब और पंजाबियत की बात करते हैं, लेकिन हमारे पास 500 करोड़ रुपये नहीं हैं जो हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए दे सकें।
जब उनसे मीडिया ने पूछा कि क्या किसी ने उनसे पैसे मांगे हैं, तो उन्होंने कहा कि किसी ने मांग नहीं की है, लेकिन जो 500 करोड़ रुपये का सूटकेस देगा, वह मुख्यमंत्री बन सकता है।
नवजोत सिंह सिद्धू के बीजेपी में जाने के सवाल पर कौर ने कहा कि मैं उनकी ओर से कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। इस चुनाव में उनको भी हार का सामना करना पड़ा।
