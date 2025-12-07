क्या बीजेपी में शामिल होंगे नवजोत सिंह सिद्धू? पत्नी नवजोत कौर ने कही यह बात

उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम पद का चेहरा घोषित करती है तो यह अच्छी बात है, अन्यथा वह अच्छा पैसा कमा रहे हैं और खुश हैं। इस दौरान कौर ने पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले से ही पांच नेता सीएम पद के इच्छुक हैं और वे सिद्धू को आगे नहीं आने देंगे। साथ ही कौर ने कहा कि अगर पार्टी हाईकमान यह बात समझता है तो अलग बात है।