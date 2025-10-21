दिवाली के बाद दिल्ली में बढ़े प्रदूषण का BJP ने पंजाब के किसानों पर फोड़ा ठीकरा, कहा- AAP के कहने पर…

पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने मंत्री सिरसा द्वारा पंजाब के किसानों पर पराली जलाने के आरोप लगाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा- पराली आज से तो जल नहीं रही है। यह सदियों से जलाई जा रही है लेकिन आरोप पंजाब पर लगाया जाता है, हालांकि आरोप लगाने में दोनों सरकारें माहिर हैं लेकिन दोनों ने आज तक किसान के लिए किया क्या है? क्या किसान निधि योजना के तहत दिए जाने वाले पैसे काफी है? पराली जलाने पर 6 हजार रुपये प्रति एकड़ खर्चा हो जाता है।