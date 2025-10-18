दिल्ली पुलिस ने JNU अध्यक्ष समेत 28 छात्रों को लिया हिरासत में, जानें क्या है पूरा मामला

दरअसल, लेफ्ट गुट के छात्र जीबीएम की बैठक में मारपीट के मामले में पुलिस की तरफ से एक्शन नहीं लेने से नाराज थे। इसी वजह से छात्र पुलिस से एक्शन की मांग करते हुए वसंत कुंज थाने का घेराव करने के लिए निकले थे। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने छात्रों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई।