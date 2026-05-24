फाल्टा से जीत दर्ज करने वाले BJP के देबांगशु पांडा पर 17 मुकदमे, डकैती-हत्या समेत गंभीर धाराओं में कई आरोप

Debangshu Panda Criminal Cases: पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट इस बार सिर्फ चुनावी नतीजों की वजह से नहीं, बल्कि उससे जुड़े विवादों के कारण भी चर्चा में है। रिपोलिंग के बाद हुई मतगणना में भाजपा उम्मीदवार देबांगशु पांडा ने रिकॉर्ड 1,09,021 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर ली है। उन्हें कुल 1,49,666 वोट मिले और फाल्टा में भाजपा की अब तक की सबसे बड़ी जीत का चेहरा बनकर उभरे। यही कारण है कि सीएम शुभेन्दु अधिकारी भी गदगद नजर आ रहे हैं।