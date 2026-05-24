फाल्टा से जीत दर्ज करने वाले BJP के देबांगशु पांडा पर 17 मुकदमे, डकैती-हत्या समेत गंभीर धाराओं में कई आरोप

फाल्टा विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले BJP के देबांगशु पांडा (सोर्स: ANI)
Debangshu Panda Criminal Cases: पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट इस बार सिर्फ चुनावी नतीजों की वजह से नहीं, बल्कि उससे जुड़े विवादों के कारण भी चर्चा में है। रिपोलिंग के बाद हुई मतगणना में भाजपा उम्मीदवार देबांगशु पांडा ने रिकॉर्ड 1,09,021 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर ली है। उन्हें कुल 1,49,666 वोट मिले और फाल्टा में भाजपा की अब तक की सबसे बड़ी जीत का चेहरा बनकर उभरे। यही कारण है कि सीएम शुभेन्दु अधिकारी भी गदगद नजर आ रहे हैं।
दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने रिपोलिंग से ठीक दो दिन पहले चुनाव से हटने का ऐलान कर दिया था, फिर भी उन्हें 7783 वोट मिले और वे चौथे स्थान पर रहे। वहीं CPI(M) उम्मीदवार शंभू नाथ कुर्मी 40,645 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे।
लेकिन क्या आप जानते हैं, देबांगशु पांडा के ऊपर दर्ज 17 आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक, उनके खिलाफ डकैती, हत्या जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं।
देबांगशु पांडा के आपराधिक मामले का रिकॉर्ड
|क्रमांक
|मामला / आरोप
|IPC धारा
|मामलों की संख्या
|1
|स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना
|IPC 325
|5
|2
|हत्या का प्रयास
|IPC 307
|5
|3
|लोक सेवक को कर्तव्य से रोकने के लिए गंभीर चोट
|IPC 333
|2
|4
|डकैती में चोरी के माल को बेईमानी से प्राप्त करना
|IPC 412
|1
|5
|कबूलनामा उगाहने या संपत्ति वापस कराने के लिए गंभीर चोट
|IPC 331
|1
|6
|आपराधिक धमकी
|IPC 506
|1
|7
|धर्म, जाति आदि के आधार पर दुश्मनी फैलाना
|IPC 153A
|1
|8
|जालसाजी, धोखाधड़ी, सरकारी आदेश उल्लंघन और हिंसा से जुड़े अन्य मामले
|IPC 505(2), 420, 332, 323, 143, 188 आदि
|1
|कुल
|17 मामले
देबांगशु पांडा ने अपने हलफनामे में कुल 1.32 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है। इसमें नकद, बैंक जमा, FD, महिंद्रा स्कॉर्पियो और रॉयल एनफील्ड जैसी गाड़ियां, तथा सोने के आभूषण शामिल हैं। पत्नी की भी अलग से करीब 40 लाख रुपये की संपत्ति है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने फाल्टा उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत पर जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि फाल्टा के लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार देबांगशु पांडा को रिकॉर्ड वोटों से जिताकर बड़ा संदेश दिया है।
सुवेंदु ने दावा किया कि उनकी एक लाख वोटों से जीत की अपील को जनता ने और बड़े अंतर से पूरा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब फाल्टा के विकास के लिए काम करेगी।
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