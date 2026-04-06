BJP Foundation Day: वन नेशन वन इलेक्शन, UCC पर सरकार का फोकस, मोदी सरकार का मास्टर प्लान

BJP Foundation Day: भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री Narendra Modi ने पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया और अपने भाषण में बीते वर्षों की उपलब्धियों के साथ-साथ भविष्य की दिशा भी साफ कर दी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा ने जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच भरोसा बनाया था, उनमें से कई को जमीन पर उतारा जा चुका है। उन्होंने खासतौर पर Article 370 और 35A हटाने, नए संसद भवन के निर्माण, गरीब वर्ग के लिए 10% आरक्षण, Ram Mandir के निर्माण और तीन तलाक पर रोक जैसे फैसलों का जिक्र किया। उनका कहना था कि ये सिर्फ नीतियां नहीं थीं, बल्कि लंबे समय से देश की मांगें थीं, जिन्हें अब पूरा किया गया है। पीएम ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी।