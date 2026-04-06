6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

BJP Foundation Day: वन नेशन वन इलेक्शन, UCC पर सरकार का फोकस, मोदी सरकार का मास्टर प्लान

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा स्थापना दिवस पर संबोधन में उपलब्धियां गिनाईं और समान नागरिक संहिता व एक राष्ट्र-एक चुनाव पर जोर दिया। असम रैली में उन्होंने 2029 तक महिला आरक्षण लागू करने का संकेत दिया, जिससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Apr 06, 2026

PM Modi

PM Modi

BJP Foundation Day: भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री Narendra Modi ने पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया और अपने भाषण में बीते वर्षों की उपलब्धियों के साथ-साथ भविष्य की दिशा भी साफ कर दी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा ने जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच भरोसा बनाया था, उनमें से कई को जमीन पर उतारा जा चुका है। उन्होंने खासतौर पर Article 370 और 35A हटाने, नए संसद भवन के निर्माण, गरीब वर्ग के लिए 10% आरक्षण, Ram Mandir के निर्माण और तीन तलाक पर रोक जैसे फैसलों का जिक्र किया। उनका कहना था कि ये सिर्फ नीतियां नहीं थीं, बल्कि लंबे समय से देश की मांगें थीं, जिन्हें अब पूरा किया गया है। पीएम ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी।

आगे का एजेंडा: दो बड़े मुद्दे


प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि पार्टी का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने दो अहम मुद्दों का जिक्र किया। जिसमें समान नागरिक संहिता (UCC) और एक राष्ट्र, एक चुनाव शामिल है। पीएम मोदी के अनुसार, इन विषयों पर चर्चा जारी है और सरकार सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ता संगठन को 'मां' मानते हैं, और यही भावना उसे बाकी दलों से अलग बनाती है।

विकसित भारत का लक्ष्य

अपने भाषण में उन्होंने 'विकसित भारत' की बात दोहराई और कहा कि आने वाले वर्षों में यही सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। भाजपा जल्द ही अपने 50 साल पूरे करने वाली है, जिसे उन्होंने एक प्रेरणादायक पड़ाव बताया। साथ ही उन्होंने तकनीक के साथ कदम मिलाकर चलने की जरूरत पर भी जोर दिया।

असम में चुनावी मोड में पीएम

इसी बीच प्रधानमंत्री असम के चुनावी दौरे पर भी सक्रिय हैं। यहां उन्होंने रैलियों के जरिए मतदाताओं, खासकर महिलाओं को साधने की कोशिश की। अपने भाषण में उन्होंने महिला आरक्षण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि 2029 के आम चुनाव तक संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सकता है, बशर्ते सभी राजनीतिक दल मिलकर इस विधेयक को पास कराएं। इस महीने असम के साथ-साथ कई राज्यों में चुनाव होना है।

खबर शेयर करें:

Published on:

06 Apr 2026 02:45 pm

Hindi News / National News / BJP Foundation Day: वन नेशन वन इलेक्शन, UCC पर सरकार का फोकस, मोदी सरकार का मास्टर प्लान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

West Asia Crisis: कतर के PM ने एस जयशंकर से की बातचीत, बोले- ‘ईरान के हमले जायज नहीं’, भारत ने की शांति की अपील

West Asia Crisis
राष्ट्रीय

राघव चड्ढा का नाम सुनते ही अंजान बनीं पत्नी परिणीति चोपड़ा, बोलीं- मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं

Parineeti Chopra On Raghav Chadha Controversy
बॉलीवुड

अमेरिकी बमबारी में बच्चों समेत 34 लोगों की मौत, खंडहर बनीं ईरान की टॉप यूनिवर्सिटीज

Iran US War Latest News
राष्ट्रीय

Kerala Election 2026: केरल में इस बार त्रिकोणीय होगा मुकाबला, बीजेपी ने 30 सीटों पर रखा फोकस

Kerala Election 2026, Kerala Assembly Elections 2026, Kerala voting date April 9,
राष्ट्रीय

इंसानी बाल से भी पतला! ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने बनाया दुनिया का सबसे छोटा QR कोड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज

World's Smallest QR Code
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.