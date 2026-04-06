CM हिमंत सरमा की पत्नी पर लगा दूसरे देश का पासपोर्ट रखने का आरोप, क्या कहता है भारत का नियम

Riniki Bhuyan Passport Row: असम की 126 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 4 मई को होगी। इससे पहले सीएम हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी रिंकी सरमा को लेकर नागरिकता और पासपोर्ट से जुड़ा विवाद अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सीएम की पत्नी के पास एक से ज्यादा विदेशी पासपोर्ट हैं।