‘वे सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते है’, पीएम मोदी ने असम में कांग्रेस पर बोला हमला

पीएम मोदी (फोटो- आईएएनएस)
असम में चुनावी माहौल के बीच राजनीति तेज हो गई है। प्रमुख दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और इसे राष्ट्रीय हित से जुड़ा मुद्दा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और उसकी नीतियों ने असम में घुसपैठ को बढ़ावा दिया है। यह बयान ऐसे समय आया है जब राज्य में राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हैं और पार्टियां मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटी हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के बारपेटा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों ने राज्य में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दिया, जिससे स्थानीय लोगों की जमीन और अधिकार प्रभावित हुए हैं। मोदी ने यह भी कहा कि घुसपैठियों ने असम की बड़ी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जो राज्य के मूल निवासियों के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह पार्टी केवल सत्ता हासिल करने के लिए काम करती है।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर अवैध कब्जों और घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ असम की जमीन, संस्कृति और पहचान की रक्षा कर रही है। मोदी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस दिशा में सरकार का समर्थन करें ताकि राज्य का भविष्य सुरक्षित रह सके।
प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह सत्ता में वापस आती है तो घुसपैठियों को पीड़ित दिखाने के लिए कानून भी बना सकती है। उन्होंने कहा कि यह सोच राष्ट्रीय हित के खिलाफ है और इससे असम के लोगों के अधिकारों पर असर पड़ेगा। मोदी ने जनता से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि वे भ्रामक प्रचार से बचें और सही निर्णय लें। उन्होंने मतदाताओं से बीजेपी का समर्थन करने का आग्रह किया ताकि राज्य में विकास और सुरक्षा का सिलसिला जारी रह सके।
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