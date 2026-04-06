‘वे सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते है’, पीएम मोदी ने असम में कांग्रेस पर बोला हमला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के बारपेटा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों ने राज्य में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दिया, जिससे स्थानीय लोगों की जमीन और अधिकार प्रभावित हुए हैं। मोदी ने यह भी कहा कि घुसपैठियों ने असम की बड़ी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जो राज्य के मूल निवासियों के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह पार्टी केवल सत्ता हासिल करने के लिए काम करती है।