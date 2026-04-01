‘उन्होंने चुनाव से पहले मैच फिक्स किया’, भाजपा अध्यक्ष ने केरल में राहुल गांधी पर हमला बोला

कन्नूर में आयोजित रोडशो के दौरान नितिन नवीन ने राहुल गांधी के उस आरोप को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि बीजेपी और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) के बीच समझौता है। नवीन ने पलटवार करते हुए कहा कि असल में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल ही मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले से ही चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती रही है और यह प्रवृत्ति यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस (UPA) सरकार के समय भी देखी गई थी। उनके अनुसार, इन दलों ने केरल के लोगों के लिए कोई ठोस काम नहीं किया और केवल राजनीतिक लाभ के लिए काम किया है।