‘उन्होंने चुनाव से पहले मैच फिक्स किया’, भाजपा अध्यक्ष ने केरल में राहुल गांधी पर हमला बोला

नितिन नबीन (फोटो- आईएएनएस)
केरल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल लगातार गरमाता जा रहा है। सभी प्रमुख दल जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने विपक्षी दलों पर मिलीभगत और जनता के लिए काम न करने का आरोप लगाया, जिससे राज्य की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है।
कन्नूर में आयोजित रोडशो के दौरान नितिन नवीन ने राहुल गांधी के उस आरोप को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि बीजेपी और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) के बीच समझौता है। नवीन ने पलटवार करते हुए कहा कि असल में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल ही मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले से ही चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती रही है और यह प्रवृत्ति यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस (UPA) सरकार के समय भी देखी गई थी। उनके अनुसार, इन दलों ने केरल के लोगों के लिए कोई ठोस काम नहीं किया और केवल राजनीतिक लाभ के लिए काम किया है।
सबरीमला मंदिर विवाद को लेकर भी बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी सहित कांग्रेस नेतृत्व ने इस संवेदनशील धार्मिक मुद्दे का राजनीतिकरण किया। नवीन ने कहा कि इस पूरे मामले के लिए कांग्रेस और राज्य की पूर्व सरकारें जिम्मेदार हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी सत्ता में आने पर इस मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से समयबद्ध जांच कराएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इस बयान ने धार्मिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर बहस को और तेज कर दिया है।
अपने संबोधन में नितिन नवीन ने यह भी कहा कि केरल की जनता अब बदलाव के लिए तैयार है और बीजेपी को एक मजबूत विकल्प के रूप में देख रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय तक एलडीएफ और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने राज्य के विकास को बाधित किया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। नवीन ने कहा कि पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी इन सरकारों की नीतियों के कारण प्रभावित हुए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में नई विकास यात्रा शुरू हो सकती है और जनता अब इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार है।
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