Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राहुल गांधी के आरोपों पर BJP का करारा जवाब, कांग्रेस नेता को दे डाली ये सलाह

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हरियाणा चुनाव में वोटों की हेराफेरी के दावों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Nov 05, 2025

Kiren Rijiju

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (Photo-IANS)

BJP Attacks Rahul Gandhi: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को अपना बहुप्रतीक्षित एच बम फेंकते हुए पिछले साल हरियाणा विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर मतदान में धांधली का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि कुल 2 करोड़ मतदाताओं वाले हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि हरियाणा में हर आठ में से एक मतदाता, यानी 12.5 प्रतिशत, फर्जी है। हरियाणा में कथित 'वोट चोरी' पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता को गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने की सलाह दी।

बिहार में कुछ नहीं बचा, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए उठाया मुद्दा

केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने मिंता देवी का जिक्र किया, जिनकी तस्वीर राहुल गांधी ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल की थी। उन्होंने कहा कि मिंता देवी ने इस हरकत के लिए कांग्रेस को कड़ी फटकार लगाई। रिजिजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इससे साफ जाहिर है कि बिहार में उनके लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए अब वे हरियाणा का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने अप्रासंगिक मुद्दों पर भी प्रेजेंटेशन दिया है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि वह सब फर्जी था। उन्होंने एक विदेशी महिला का नाम भी लिया।

संसद सत्र और चुनाव के दौरान जाते हैं विदेश

उन्होंने आगे कहा कि चुनावों के दौरान वह विदेश जाते हैं, संसद सत्र के दौरान वह गुप्त रूप से कंबोडिया और थाईलैंड जैसी जगहों का दौरा करते हैं। अब बिहार चुनाव के दौरान वह कोलंबिया गए। इसलिए जब वह विदेश जाते हैं तो वहां से कुछ विचार लेकर आते हैं, उन्हें अपनी टीम को देते हैं और वे ये निराधार बातें तैयार करते हैं। इससे सबका समय बर्बाद होता है। राजनेताओं को गंभीर मुद्दों पर बात करनी चाहिए, न कि ऐसे निरर्थक मामलों में। यही मेरा उन्हें पहला सुझाव है।

Generation Z को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी

किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं और कहा कि वे जो खेल खेल रहे हैं, वे कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी Generation Z को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दावा किया कि इस देश के युवा समझदार हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं।

सोनिया गांधी के नाम पर किया कटाक्ष

भाजपा की राधिका खेड़ा ने भी गांधी के ब्राजीलियन मॉडल वाले आरोप का जवाब देते हुए एक इटैलियन महिला द्वारा मतदान करने पर कटाक्ष किया, जो जाहिर तौर पर उनकी मां सोनिया गांधी का संदर्भ था। उसने एक्स पर हिंदी में लिखा, 'हिंदुस्तान में एक इटैलियन महिला ने भी वोट डाला। क्या आप उसका नाम जानते हैं?'

ये भी पढ़ें

Bihar Election 2025: ललन सिंह ने FIR दर्ज होने पर दी प्रतिक्रिया, कहा- चुनाव आयोग का…
राष्ट्रीय
ललन सिंह ने FIR दर्ज होने पर दी प्रतिक्रिया

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Nov 2025 03:51 pm

Hindi News / National News / राहुल गांधी के आरोपों पर BJP का करारा जवाब, कांग्रेस नेता को दे डाली ये सलाह

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब, कहा- जिनको वे BJP का वोटर बता रहे हैं, असल में उन्होंने कांग्रेस को…

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: ललन सिंह ने FIR दर्ज होने पर दी प्रतिक्रिया, कहा- चुनाव आयोग का…

ललन सिंह ने FIR दर्ज होने पर दी प्रतिक्रिया
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: दूसरे चरण के 32% उम्मीदवार क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले, जानिए किस पार्टी में सबसे अधिक दागी

Bihar Election 2025
पटना

Bihar Election 2025: कल EVM में कैद हो जाएगी 14 मंत्रियों की किस्मत, काउंटडाउन शुरू होते ही तेज हुई धुकधुकी

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: मनोज झा ने 1952 की चर्चा कर कहा यह चुनाव बदलाव का है? पढ़िए क्यों कहा प्रधानमंत्री जी थोड़ी तो मर्यादा रखिए…

RJD Leader Manoj Jha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.