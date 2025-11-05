राहुल गांधी के आरोपों पर BJP का करारा जवाब, कांग्रेस नेता को दे डाली ये सलाह

BJP Attacks Rahul Gandhi: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को अपना बहुप्रतीक्षित एच बम फेंकते हुए पिछले साल हरियाणा विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर मतदान में धांधली का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि कुल 2 करोड़ मतदाताओं वाले हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि हरियाणा में हर आठ में से एक मतदाता, यानी 12.5 प्रतिशत, फर्जी है। हरियाणा में कथित 'वोट चोरी' पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता को गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने की सलाह दी।