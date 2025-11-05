राहुल गांधी के आरोपों पर BJP का करारा जवाब, कांग्रेस नेता को दे डाली ये सलाह

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (Photo-IANS)
BJP Attacks Rahul Gandhi: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को अपना बहुप्रतीक्षित एच बम फेंकते हुए पिछले साल हरियाणा विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर मतदान में धांधली का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि कुल 2 करोड़ मतदाताओं वाले हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि हरियाणा में हर आठ में से एक मतदाता, यानी 12.5 प्रतिशत, फर्जी है। हरियाणा में कथित 'वोट चोरी' पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता को गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने की सलाह दी।
केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने मिंता देवी का जिक्र किया, जिनकी तस्वीर राहुल गांधी ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल की थी। उन्होंने कहा कि मिंता देवी ने इस हरकत के लिए कांग्रेस को कड़ी फटकार लगाई। रिजिजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इससे साफ जाहिर है कि बिहार में उनके लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए अब वे हरियाणा का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने अप्रासंगिक मुद्दों पर भी प्रेजेंटेशन दिया है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि वह सब फर्जी था। उन्होंने एक विदेशी महिला का नाम भी लिया।
उन्होंने आगे कहा कि चुनावों के दौरान वह विदेश जाते हैं, संसद सत्र के दौरान वह गुप्त रूप से कंबोडिया और थाईलैंड जैसी जगहों का दौरा करते हैं। अब बिहार चुनाव के दौरान वह कोलंबिया गए। इसलिए जब वह विदेश जाते हैं तो वहां से कुछ विचार लेकर आते हैं, उन्हें अपनी टीम को देते हैं और वे ये निराधार बातें तैयार करते हैं। इससे सबका समय बर्बाद होता है। राजनेताओं को गंभीर मुद्दों पर बात करनी चाहिए, न कि ऐसे निरर्थक मामलों में। यही मेरा उन्हें पहला सुझाव है।
किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं और कहा कि वे जो खेल खेल रहे हैं, वे कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी Generation Z को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दावा किया कि इस देश के युवा समझदार हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं।
भाजपा की राधिका खेड़ा ने भी गांधी के ब्राजीलियन मॉडल वाले आरोप का जवाब देते हुए एक इटैलियन महिला द्वारा मतदान करने पर कटाक्ष किया, जो जाहिर तौर पर उनकी मां सोनिया गांधी का संदर्भ था। उसने एक्स पर हिंदी में लिखा, 'हिंदुस्तान में एक इटैलियन महिला ने भी वोट डाला। क्या आप उसका नाम जानते हैं?'
