PM मोदी को लेकर रोहिणी आचार्य ने किया ऐसा पोस्ट भड़क गई BJP, लालू की बेटी को दे डाली ये नसीहत

लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य (Photo-ANI)
Bihar Elections: बिहार विधानसभा के पहले चरण की वोटिंग के लिए अब सिर्फ दो सप्ताह का समय बाकी है। ऐसे में सभी राजनीति दल जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में जुटे हुए है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे है। पीएम मोदी ने सभाओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है।
बीजेपी ने लालू की बेटी रोहिणी का सोशल मीडिया पोस्ट रास नहीं आया है। बीजेपी ने उसको शब्दों की मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दी है। रोहिणी आचार्य ने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे को लेकर सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए एक पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उस पर भाजपा ने आपत्ति दर्ज कराई।
बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की बेटी ने कहा कि लालटेन की रोशनी से एनडीए में दहशत का माहौल बन गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को बार-बार बिहार आना पड़ रहा है। प्रदेश का कोना-कोना लालटेन-लालटेन पुकार रहा है। इस बार बिहार में तेजस्वी की अगुवाई में पक्के इरादों वाली सरकार बनेगी।
रोहिणी आचार्य के पोस्ट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भाजपा नेता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि मैं नहीं जानता कि रोहिणी आचार्य कौन हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि एक अति पिछड़ी जाति से आने वाले ताकतवर प्रधानमंत्री, जो साधारण परिवार में जन्मे, चाय बेचने वाले व्यक्ति हैं और जिन्होंने देश को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाया, वह आपको पच नहीं रहा है। भ्रष्टाचार और हिंसा से जुड़े परिवार के लोग उंगली उठाने से पहले खुद की ओर देखें, जहां तीन उंगलियां उनकी ओर इशारा कर रही हैं।
