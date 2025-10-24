PM मोदी को लेकर रोहिणी आचार्य ने किया ऐसा पोस्ट भड़क गई BJP, लालू की बेटी को दे डाली ये नसीहत

Bihar Elections: बिहार विधानसभा के पहले चरण की वोटिंग के लिए अब सिर्फ दो सप्ताह का समय बाकी है। ऐसे में सभी राजनीति दल जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में जुटे हुए है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे है। पीएम मोदी ने सभाओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। पीएम मोदी के ​बिहार दौरे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है।