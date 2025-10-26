तेजस्वी-राहुल BJP का तीखा हमला, कहा- संविधान बचाने की बात करने वाले अब रच रहे हैं साजिश

तेजस्वी यादव-राहुल गांधी (Phoro-IANS)
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनावी सरगर्मियां चरम पर हैं। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, जिनमें भारी भीड़ जुट रही है। इस बीच, भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। मालवीय ने राजद पर संविधान बदलने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है।
मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें राजद के एमएलसी कारी शोएब कहते नजर आ रहे हैं कि यदि महागठबंधन की सरकार बनी, तो वक्फ कानून को फाड़कर फेंक दिया जाएगा। इस बयान को आधार बनाकर मालवीय ने राजद पर संविधान के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, खगड़िया में राजद के एमएलसी कारी शोएब ने ऐलान किया कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, तो वे संविधान बदल देंगे और वक्फ कानून में संशोधन करेंगे। जो लोग दिन-रात संविधान बचाने की बात करते हैं, वही उसे बदलने की साजिश रच रहे हैं ताकि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की जमीन और अधिकार हड़प सकें।
मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि क्या वे कारी शोएब जैसे लोगों को गरीब और वंचित हिंदुओं की जमीन और आरक्षण पर कब्जा करने देंगे? उन्होंने दोनों नेताओं को संविधान का स्वयंभू रक्षक बताते हुए उनकी मंशा पर सवाल खड़े किए।
वायरल वीडियो में कारी शोएब लोगों से अपील करते दिख रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनानी है, ताकि वक्फ बिल का समर्थन करने वालों का 'इलाज' किया जा सके। उनका इशारा स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर था, जिनकी पार्टी जद(यू) ने वक्फ बिल का समर्थन किया था। यह विवाद बिहार के चुनावी माहौल को और गरमा रहा है। राजद और महागठबंधन ने अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
