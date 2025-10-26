Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

तेजस्वी-राहुल BJP का तीखा हमला, कहा- संविधान बचाने की बात करने वाले अब रच रहे हैं साजिश

Bihar Elections: भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, वे अब संविधान बदलने की साजिश रच रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 26, 2025

Tejashwi Yadav-Rahul Gandhi

तेजस्वी यादव-राहुल गांधी (Phoro-IANS)

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनावी सरगर्मियां चरम पर हैं। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, जिनमें भारी भीड़ जुट रही है। इस बीच, भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। मालवीय ने राजद पर संविधान बदलने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है।

आरजेडी एमएलसी कारी शोएब का वीडियो शेयर कर कसा तंज

मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें राजद के एमएलसी कारी शोएब कहते नजर आ रहे हैं कि यदि महागठबंधन की सरकार बनी, तो वक्फ कानून को फाड़कर फेंक दिया जाएगा। इस बयान को आधार बनाकर मालवीय ने राजद पर संविधान के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, खगड़िया में राजद के एमएलसी कारी शोएब ने ऐलान किया कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, तो वे संविधान बदल देंगे और वक्फ कानून में संशोधन करेंगे। जो लोग दिन-रात संविधान बचाने की बात करते हैं, वही उसे बदलने की साजिश रच रहे हैं ताकि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की जमीन और अधिकार हड़प सकें।

राहुल और तेजस्वी पर साधा निशाना

मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि क्या वे कारी शोएब जैसे लोगों को गरीब और वंचित हिंदुओं की जमीन और आरक्षण पर कब्जा करने देंगे? उन्होंने दोनों नेताओं को संविधान का स्वयंभू रक्षक बताते हुए उनकी मंशा पर सवाल खड़े किए।

'तेजस्वी सीएम बने तो वक्फ बिल में करेंगे संशोधन'

वायरल वीडियो में कारी शोएब लोगों से अपील करते दिख रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनानी है, ताकि वक्फ बिल का समर्थन करने वालों का 'इलाज' किया जा सके। उनका इशारा स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर था, जिनकी पार्टी जद(यू) ने वक्फ बिल का समर्थन किया था। यह विवाद बिहार के चुनावी माहौल को और गरमा रहा है। राजद और महागठबंधन ने अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

ये भी पढ़ें

इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर कई बार बनाए संबंध, इस्लाम धर्म को अपनाने का डाला दबाव, फिर परिवार के साथ…
राष्ट्रीय
Boyfriend arrested

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Oct 2025 03:57 pm

Hindi News / National News / तेजस्वी-राहुल BJP का तीखा हमला, कहा- संविधान बचाने की बात करने वाले अब रच रहे हैं साजिश

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

महागठबंधन की सरकार आने पर वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे, Tejashwi Yadav ने किया वादा

राष्ट्रीय

अब घोड़े पर सवार होकर वोट डालने नहीं आएंगी विठाबाई, 114 साल की उम्र में छोड़ी दुनिया, अधूरी रह गई आखिरी ख्वाहिश

Vithabai Patil oldest woman death Maharashtra
मुंबई

IMD Alert: 26, 27 और 28 अक्टूबर को इन जगहों पर होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Heavy Rain Alert
राष्ट्रीय

BJP ने चुराया पूरा चुनाव, हमारे 80% फॉर्म किए रिजेक्ट; कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप

राष्ट्रीय

Bihar Elections: तेजस्वी पर मांझी का तंज, कहा- नालायक को नायक बताना, नायक शब्द का अपमान

Jitan Ram Manjhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.