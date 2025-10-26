तेजस्वी-राहुल BJP का तीखा हमला, कहा- संविधान बचाने की बात करने वाले अब रच रहे हैं साजिश

मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें राजद के एमएलसी कारी शोएब कहते नजर आ रहे हैं कि यदि महागठबंधन की सरकार बनी, तो वक्फ कानून को फाड़कर फेंक दिया जाएगा। इस बयान को आधार बनाकर मालवीय ने राजद पर संविधान के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, खगड़िया में राजद के एमएलसी कारी शोएब ने ऐलान किया कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, तो वे संविधान बदल देंगे और वक्फ कानून में संशोधन करेंगे। जो लोग दिन-रात संविधान बचाने की बात करते हैं, वही उसे बदलने की साजिश रच रहे हैं ताकि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की जमीन और अधिकार हड़प सकें।