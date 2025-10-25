Patrika LogoSwitch to English

इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर कई बार बनाए संबंध, इस्लाम धर्म को अपनाने का डाला दबाव, फिर परिवार के साथ…

कर्नाटक पुलिस ने शनिवार को एक व्यक्ति को एक लड़की से शादी करने के लिए उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार किया।

बैंगलोर

image

Shaitan Prajapat

Oct 25, 2025

Boyfriend arrested

विवाह के लिए इस्लाम कबूल करने का दबाव, प्रेमी गिरफ्तार (फाइल फोटो)

Love Jihad: कर्नाटक पुलिस ने शनिवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिस पर एक लड़की को विवाह के लिए इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करने का आरोप है। आरोपी मोहम्मद इशाक को बेंगलुरु के अमृताहल्ली पुलिस स्टेशन क्षेत्र से हिरासत में लिया गया। पीड़िता ने अपने प्रेमी और उसके परिवार पर दबाव डालने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को एचएसआर लेआउट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी।

इंस्टाग्राम से शुरू हुई दोस्ती

पुलिस के अनुसार, पीड़िता और मोहम्मद इशाक की मुलाकात 17 अक्टूबर 2024 को इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई। कुछ बातचीत के बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई। 30 अक्टूबर 2024 को बेंगलुरु के थनिसंद्रा इलाके के एक मॉल में उनकी पहली मुलाकात हुई, जहां आरोपी ने पीड़िता से विवाह का वादा किया और उसके माता-पिता से बात करने का आश्वासन दिया। उसी दिन उसने दसराहल्ली में एक कमरा बुक किया और कथित तौर पर पीड़िता का यौन शोषण किया। पीड़िता का दावा है कि आरोपी ने विवाह के बहाने बार-बार उसके साथ शारीरिक शोषण किया। समय के साथ पीड़िता को आरोपी के व्यवहार पर शक हुआ और पता चला कि उसके कई अन्य लड़कियों से संबंध थे। जब उसने विवाह पर जोर दिया, तो आरोपी ने बहाने बनाकर टालता रहा।

धमकी और जबरन धर्मांतरण का दबाव

जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने 14 सितंबर 2025 को एक मुस्लिम लड़की से सगाई कर ली थी। जब पीड़िता ने इस बारे में सवाल किया, तो आरोपी ने उसे धमकी दी कि अगर वह फिर संपर्क करेगी तो उसे मार दिया जाएगा। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे अश्लील भाषा में गाली भी दी। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके बाद आरोपी के परिवार ने उसके परिवार से संपर्क किया और मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का सुझाव दिया। हालांकि, आरोपी के बड़े भाई और जीजा ने पीड़िता को कहा कि अगर वह आरोपी से शादी करना चाहती है तो उसे इस्लाम कबूल करना होगा। उन्होंने उसे 40 दिनों के अंदर नमाज पढ़ना सीखने का निर्देश दिया और कहा कि धर्मांतरण के बाद ही विवाह पर चर्चा होगी।

'लव जिहाद' का विवादास्पद मोड़

मामले ने विवादास्पद रूप धारण कर लिया है। हिंदू संगठनों ने पीड़िता के परिवार से संपर्क किया और इसे 'लव जिहाद' का मामला बताते हुए न्याय की मांग की। पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है और जांच जारी है।

बीजेपी का कांग्रेस सरकार पर हमला

याद रहे कि बीजेपी ने कर्नाटक में 'लव जिहाद' के मामलों में वृद्धि का आरोप लगाया है, जो कथित तौर पर कांग्रेस सरकार की तुष्टिकरण नीतियों के कारण हो रहा है। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधान परिषद सदस्य सी.टी. रवि ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से 'लव जिहाद', 'लैंड जिहाद' और 'वोट जिहाद' के सभी मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग की थी।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेंद्र ने कहा कि राज्य में 'लव जिहाद' के मामले बढ़ रहे हैं, जो सिद्धारमैया की अल्पसंख्यक तुष्टिकरण राजनीति के कारण 'केरल मॉडल' की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, 'महिलाओं के खिलाफ अपराध और अन्य असामाजिक गतिविधियों में लिप्त लोग मानते हैं कि राज्य सरकार उनका समर्थन करेगी, क्योंकि वह 'पाकिस्तान जिंदाबाद' जैसे नारों के मामलों में भी आरोपी को गिरफ्तार करने से हिचकिचाती है। यह नीति कानून-व्यवस्था को अस्थिर कर रही है और हिंदू परिवारों व महिलाओं में भय पैदा कर रही है।'

Published on:

25 Oct 2025 08:07 pm

Hindi News / National News / इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर कई बार बनाए संबंध, इस्लाम धर्म को अपनाने का डाला दबाव, फिर परिवार के साथ…

