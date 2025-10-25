इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर कई बार बनाए संबंध, इस्लाम धर्म को अपनाने का डाला दबाव, फिर परिवार के साथ…

जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने 14 सितंबर 2025 को एक मुस्लिम लड़की से सगाई कर ली थी। जब पीड़िता ने इस बारे में सवाल किया, तो आरोपी ने उसे धमकी दी कि अगर वह फिर संपर्क करेगी तो उसे मार दिया जाएगा। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे अश्लील भाषा में गाली भी दी। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके बाद आरोपी के परिवार ने उसके परिवार से संपर्क किया और मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का सुझाव दिया। हालांकि, आरोपी के बड़े भाई और जीजा ने पीड़िता को कहा कि अगर वह आरोपी से शादी करना चाहती है तो उसे इस्लाम कबूल करना होगा। उन्होंने उसे 40 दिनों के अंदर नमाज पढ़ना सीखने का निर्देश दिया और कहा कि धर्मांतरण के बाद ही विवाह पर चर्चा होगी।