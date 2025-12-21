BJP नेता व केंद्रीय मंत्री ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र, बोले- जब आपके CM हाल ही में दिल्ली आए थे तो…

सोनिया गांधी।(Photo-IANS)
भाजपा के कद्दावर नेता और केद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने रविवार को कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को पत्र लिखकर सवाल किया।
उन्होंने पूछा कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के घोषणापत्र में किए गए छह वादे राज्य में पार्टी की सरकार बनने के दो साल बाद भी पूरे क्यों नहीं किए गए?
रेड्डी ने यह भी जानना चाहा कि जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हाल ही में दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले और उन्हें तेलंगाना राइजिंग- 2047 विजन डॉक्यूमेंट पेश किया तो क्या सोनिया गांधी ने उन पुराने वादों की स्थिति की समीक्षा की थी?
तेलुगु में लिखे अपने पत्र में केंद्रीय मंत्री ने कहा- मैं आपको तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित 'तेलंगाना राइजिंग - 2047' कार्यक्रम के संदर्भ में यह पत्र लिख रहा हूं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हाल ही में दिल्ली गए थे और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आपको 'तेलंगाना राइजिंग - 2047 विजन डॉक्यूमेंट' पेश किया था।
उन्होंने लिखा- रिपोर्ट्स से पता चलता है कि आपने सरकार के दो साल के कार्यकाल के प्रदर्शन की सराहना की और राज्य के विकास के लिए मुख्यमंत्री के विजन की प्रशंसा की, साथ ही तेलंगाना के भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दीं।
रेड्डी ने कहा कि इस सराहना ने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने याद दिलाया कि 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान सोनिया गांधी ने 17 सितंबर को हैदराबाद के तुक्कुगुडा में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था।
रेड्डी ने कहा कि उस जनसभा में आपने (सोनिया गांधी) न केवल कांग्रेस पार्टी का 'अभय हस्तम' शीर्षक वाला चुनावी घोषणापत्र जारी किया, बल्कि तेलंगाना के लोगों को व्यक्तिगत रूप से आश्वासन भी दिया कि कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने पर छह गारंटियों को तुरंत लागू किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने सवाल किया कि कांग्रेस के चुनाव जीतने और ऑफिस में दो पूरे साल पूरे करने के बाद, क्या सीपीपी प्रमुख ने उस घोषणापत्र की स्थिति की कभी समीक्षा की या उसके बारे में पूछताछ की, जो उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ मिलकर तेलंगाना के लोगों से वादा किया था।
रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी को सत्ता में दो साल पूरे होने पर दी गई बधाई से ऐसा लगता है कि या तो सोनिया गांधी छह गारंटियों को लागू करने के बारे में जमीनी हकीकत से अनजान हैं या लोगों से किए गए वादों को भूल गईं हैं।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि अपने चुनावी वादों को पूरा करने के बजाय तेलंगाना सरकार लोगों को गुमराह करती दिख रही है।
रेड्डी ने अपने पत्र में लिखा- विकास के नाम पर कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना में एक विजन डॉक्यूमेंट के जरिए एक नई कहानी पेश करने की कोशिश की है, जबकि पहले की गारंटियां अभी भी अधूरी हैं। हैरानी की बात है कि पार्टी नेतृत्व जवाबदेही मांगने के बजाय खुद को बधाई देने में ही खुश है।
केंद्रीय मंत्री ने पूछा- क्या चुनावी घोषणापत्र के '420 वादों' को मूसी नदी में फेंक दिया गया है या गांधी भवन की दीवारों के अंदर चुपचाप दफना दिया गया है? तेलंगाना के लोगों को एक स्पष्ट और ईमानदार जवाब चाहिए।
इसके साथ रेड्डी ने चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा- अगर लोगों से किया गया वादा पूरा नहीं हुआ तो, आपका 'अभय हस्तम (आश्वासन का हाथ)' अनिवार्य रूप से सार्वजनिक गुस्से से भड़का हुआ 'भस्मासुर हस्त (विनाश का हाथ) बन जाएगा और आपकी सरकार को सत्ता से बाहर कर देगा।
रेड्डी ने सोनिया गांधी से किसानों, महिलाओं, बेरोजगार युवाओं, छात्रों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों से किए गए वादों पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा- तेलंगाना के लोग देख रहे हैं और आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा- जनता के भरोसे के साथ यह विश्वासघात बिना जवाब के नहीं जाएगा। अगर कांग्रेस सरकार अपने वादों को पूरा करने में लगातार नाकाम रहती है, तो तेलंगाना के लोग भविष्य में अपना समर्थन वापस लेकर और एक उचित सबक सिखाकर निर्णायक जवाब देंगे।
