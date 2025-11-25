BJP नेता ने शिवकुमार को लेकर हाईकमान को दे दी चेतावनी, कहा- ‘मैं उन्हें अपना नेता नहीं मानूंगा…’

रमेश ने कहा कि यह मेरा निजी विचार है। मैंने हाईकमान को इस बारे में अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व को कर्नाटक कांग्रेस में जारी उथल-पुथल को लेकर न्यूट्रल रहने की जरूरत है। कांग्रेस में पावर शेयरिंक को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस में कुछ नेता सीएम को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वह पद हासिल कर सकें। उन्होंने हाईकमान को राय दी है कि वो जो चाहते हैं, उन्हें करने दीजिए। हमने अगले चुनावों का इंतजार करना चाहिए और पूर्ण बहुमत के साथ आना चाहिए।