कांग्रेस के सामने अब नया संकट! खरगे को CM बनाने की मांग, 2 बड़े नेताओं की लड़ाई के बीच सोनिया गांधी तक पहुंचा पत्र

इस विवाद पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने स्पष्ट किया- मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कभी नहीं कहा कि वे सिर्फ ढाई साल के लिए सीएम बने रहेंगे। बीच में बदलाव होगा या नहीं, यह फैसला पूरी तरह हाईकमान पर छोड़ा गया है। हम खुद कोई बदलाव नहीं कर सकते। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो कांग्रेस आलाकमान ही अंतिम निर्णय लेगा।