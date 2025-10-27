Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

रील बनाते हुए यमुना नदी में फिसले बीजेपी विधायक रवि नेगी, AAP नेता को दे रहे थे चैलेंज; वीडियो वायरल

यमुना घाट पर रील बनाते समय बीजेपी विधायक रेवी नेगी नदी में गिर गए। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने यह वीडियो शेयर किया है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Ashib Khan

Oct 27, 2025

यमुना नदी में गिरे बीजेपी विधायक रवि नेगी (Photo-X)

दिल्ली के पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रवि नेगी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वे यमुना नदी सफाई अभियान पर रील बनाते समय फिसलकर नदी में गिर गए। हालांकि इस दौरान कोई बड़ी घटना नहीं हुई। BJP विधायक को उनकी टीम ने तुरंत बचा लिया। दरअसल, इस वीडियो में वे आप नेता सौरभ भारद्वाज को चुनौती दे रहे थे। 

AAP नेता ने पोस्ट किया वीडियो

बीजेपी विधायक रवि नेगी का नदी में फिसलने का आप नेता सौरभ भारद्वाज ने वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा- भाजपा विधायक की बहुत सुंदर डुबकी, आपके झूठ से माँ यमुना बहुत नाराज़ है। 

क्या है पूरा मामला

बता दें कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी नेताओं को AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि यदि यमुना का पानी साफ है तो वे इस पानी को पीकर दिखाएं। इसी के जवाब में रवि नेगी यमुना नदी के घाट पर पहुंचे थे और सौरभ भारद्वाज को चुनौती देते हुए रील बना रहे थे। इस दौरान उनका पैर फिसल गया और वे नदी में गिर गए। 

सरकार ने नदी की स्थिति में सुधार का किया था दावा

बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार ने इस साल छठ पर्व से पहले यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार का दावा किया था। मल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के स्तर के आंकड़ों का हवाला देते हुए मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा था कि पिछले साल की तुलना में नदी की स्थिति में सुधार हुआ है।

AAP पर साधा निशाना

बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि AAP यमुना के प्रदूषण पर गलत जानकारी दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी  के कार्यकाल में डीपीसीसी की कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने नदी की सफाई और छठ पूजा की तैयारी के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।

डीपीसीसी की रिपोर्ट की शेयर

इसके जवाब में AAP नेता भारद्वाज ने डीपीसीसी की एक रिपोर्ट शेयर की थी, जिसमें दावा किया किया गया कि यमुना का पानी नहाने लायक नहीं हैे और इसमें मानव अपशिष्ट की मात्रा खतरनाक स्तर पर है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने एक सप्ताह के लिए पूर्वी यमुना नहर से पानी का रुख मोड़ दिया है, तथा चेतावनी दी कि इस बदलाव के समाप्त होने के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है।

ये भी पढ़ें

दिवाली के बाद दिल्ली में बढ़े प्रदूषण का BJP ने पंजाब के किसानों पर फोड़ा ठीकरा, कहा- AAP के कहने पर…
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

27 Oct 2025 03:43 pm

Published on:

27 Oct 2025 03:35 pm

Hindi News / National News / रील बनाते हुए यमुना नदी में फिसले बीजेपी विधायक रवि नेगी, AAP नेता को दे रहे थे चैलेंज; वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तीन बहनों की AI जेनरेटेड फोटो और वीडियो से 19 वर्षीय युवक हुआ ब्लैकमेल, तनाव में आकर की खुदकुशी

राष्ट्रीय

‘मैं सालों तक दो देशों के बीच फंसी रही’: पाकिस्तान में जन्मी हिंदु महिला को 2 दशक के संघर्ष के बाद मिली भारतीय नागरिकता

Indian civilians
राष्ट्रीय

बिस्किट चुरा कर खाने पर बच्चों को नंगा कर पीटने के मामले में बाल आयोग सख्त, एसएसपी को नोटिस जारी

Punjab News
राष्ट्रीय

अकील की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस, पूर्व DGP मुस्तफा के नौकरों-गार्डों से पूछताछ होगी

Crime
राष्ट्रीय

नाकाबंदी के बीच बठिंडा कोर्ट पहुंची कंगना रनौत, विद्रोह भड़कने के डर से भारी पुलिस तैनात

Kangana Ranaut
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.