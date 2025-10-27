रील बनाते हुए यमुना नदी में फिसले बीजेपी विधायक रवि नेगी, AAP नेता को दे रहे थे चैलेंज; वीडियो वायरल

इसके जवाब में AAP नेता भारद्वाज ने डीपीसीसी की एक रिपोर्ट शेयर की थी, जिसमें दावा किया किया गया कि यमुना का पानी नहाने लायक नहीं हैे और इसमें मानव अपशिष्ट की मात्रा खतरनाक स्तर पर है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने एक सप्ताह के लिए पूर्वी यमुना नहर से पानी का रुख मोड़ दिया है, तथा चेतावनी दी कि इस बदलाव के समाप्त होने के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है।