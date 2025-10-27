रील बनाते हुए यमुना नदी में फिसले बीजेपी विधायक रवि नेगी, AAP नेता को दे रहे थे चैलेंज; वीडियो वायरल

यमुना नदी में गिरे बीजेपी विधायक रवि नेगी (Photo-X)
दिल्ली के पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रवि नेगी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वे यमुना नदी सफाई अभियान पर रील बनाते समय फिसलकर नदी में गिर गए। हालांकि इस दौरान कोई बड़ी घटना नहीं हुई। BJP विधायक को उनकी टीम ने तुरंत बचा लिया। दरअसल, इस वीडियो में वे आप नेता सौरभ भारद्वाज को चुनौती दे रहे थे।
बीजेपी विधायक रवि नेगी का नदी में फिसलने का आप नेता सौरभ भारद्वाज ने वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा- भाजपा विधायक की बहुत सुंदर डुबकी, आपके झूठ से माँ यमुना बहुत नाराज़ है।
बता दें कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी नेताओं को AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि यदि यमुना का पानी साफ है तो वे इस पानी को पीकर दिखाएं। इसी के जवाब में रवि नेगी यमुना नदी के घाट पर पहुंचे थे और सौरभ भारद्वाज को चुनौती देते हुए रील बना रहे थे। इस दौरान उनका पैर फिसल गया और वे नदी में गिर गए।
बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार ने इस साल छठ पर्व से पहले यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार का दावा किया था। मल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के स्तर के आंकड़ों का हवाला देते हुए मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा था कि पिछले साल की तुलना में नदी की स्थिति में सुधार हुआ है।
बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि AAP यमुना के प्रदूषण पर गलत जानकारी दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में डीपीसीसी की कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने नदी की सफाई और छठ पूजा की तैयारी के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।
इसके जवाब में AAP नेता भारद्वाज ने डीपीसीसी की एक रिपोर्ट शेयर की थी, जिसमें दावा किया किया गया कि यमुना का पानी नहाने लायक नहीं हैे और इसमें मानव अपशिष्ट की मात्रा खतरनाक स्तर पर है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने एक सप्ताह के लिए पूर्वी यमुना नहर से पानी का रुख मोड़ दिया है, तथा चेतावनी दी कि इस बदलाव के समाप्त होने के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है।
