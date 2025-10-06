बंगाल में बीजेपी सांसद और विधायक पर हमला, सिर फूटा; भीड़ ने गाड़ी पर भी फेंके पत्थर

बीजेपी नेता अमित मालवीय ने हमले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की और इसे "टीएमसी का जंगल राज" कहा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- बंगाल में टीएमसी का जंगल राज! भाजपा सांसद खगेन मुर्मू, एक सम्मानित आदिवासी नेता और उत्तरी मालदा से दो बार के सांसद, पर टीएमसी के गुंडों ने उस समय हमला किया जब वह विनाशकारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्यों में मदद करने के लिए जलपाईगुड़ी के डुआर्स क्षेत्र के नागराकाटा जा रहे थे।