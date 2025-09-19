Patrika LogoSwitch to English

TAFE MF Logo

राष्ट्रीय

BJP सांसद मनोज तिवारी बोले- ‘घुसपैठियों को वोटर बनाना राहुल गांधी का मकसद’

राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद BJP नेताओं ने उन पर हमला बोला। बीजेपी सांसद ने कहा कि राहुल का मकसद घुसपैठियों को वोटर बनाना है, जबकि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल बार-बार झूठ बोलकर उसे सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर...

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 19, 2025

BJP MP Manoj Tiwari
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी (फोटो-IANS)

Manoj Tiwari Attack Rahul Gandhi: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जवाबी हमला किया है। मनोज ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहते हैं। तिवारी ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां सभी लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन घुसपैठियों के लिए यहां कोई स्थान नहीं है। राहुल गांधी घुसपैठियों को वोटर बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया है। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब बिल्कुल सही है।

खतरे में पड़ सकती है सदस्यता

मनोज तिवारी ने सवाल उठाया कि यदि राहुल गांधी के आरोपों में सच्चाई है तो उन्होंने चुनाव आयोग को शपथपत्र (एफिडेविट) क्यों नहीं सौंपा। यदि राहुल गांधी के दावे गलत साबित हुए तो उनकी संसद सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। बिना सबूत के इस तरह के बयान लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। तिवारी ने SIR को लेकर कहा कि यह एक सामान्य चुनावी प्रक्रिया है। जो देश के सभी राज्यों में लागू होती है। दिल्ली इस मामले में देश से अलग नहीं है।

ये भी पढ़ें

देश का जेन- Z संविधान को…कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने खेला नेपाल वाला दांव
राष्ट्रीय
image

हाइड्रोजन बम हो गया फुस्स

राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी नेता व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रतिक्रिया दी है। सीएम फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस 'हाइड्रोजन बम' का दावा किया था, वह पूरी तरह 'फुस्स बम' निकला। नतीजा ये रहा कि पहाड़ खोदने पर चूहा भी नहीं निकला। राहुल बार-बार झूठ बोलकर उसे सच बनाने की कोशिश करते हैं। यही तकनीक हिटलर के मंत्री इस्तेमाल करते थे।चुनाव आयोग राहुल गांधी को कई बार नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन उन्होंने अब तक कोई ठोस सबूत या दस्तावेज पेश नहीं किया। सिर्फ भाषणों और मीडिया में आरोपों की राजनीति चल रही है।

जनता को गुमराह कर रहे हैं राहुल

महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि कांग्रेस नेता जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वह संविधान, न्यायपालिका और चुनाव आयोग जैसे लोकतंत्र के स्तंभों का निरंतर अपमान कर रहे हैं, लेकिन जनता अब जागरूक है, वह ऐसे झूठों से प्रभावित नहीं होती। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बिहार की जमीनी हकीकत और जनता की भावना का कोई अंदाजा नहीं है। बिहार की जनता पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और वही चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगी।

ये भी पढ़ें

गृहमंत्री शाह ने SIR को लेकर राहुल गांधी और लालू पर साधा निशाना, कहा- घुसपैठियों के नाम कटने से इनके पेट में दर्द
राष्ट्रीय
Amit Shah targeted Congress and RJD over SIR

19 Sept 2025 06:47 am

Hindi News / National News / BJP सांसद मनोज तिवारी बोले- ‘घुसपैठियों को वोटर बनाना राहुल गांधी का मकसद’

