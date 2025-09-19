BJP सांसद मनोज तिवारी बोले- ‘घुसपैठियों को वोटर बनाना राहुल गांधी का मकसद’

राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी नेता व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रतिक्रिया दी है। सीएम फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस 'हाइड्रोजन बम' का दावा किया था, वह पूरी तरह 'फुस्स बम' निकला। नतीजा ये रहा कि पहाड़ खोदने पर चूहा भी नहीं निकला। राहुल बार-बार झूठ बोलकर उसे सच बनाने की कोशिश करते हैं। यही तकनीक हिटलर के मंत्री इस्तेमाल करते थे।चुनाव आयोग राहुल गांधी को कई बार नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन उन्होंने अब तक कोई ठोस सबूत या दस्तावेज पेश नहीं किया। सिर्फ भाषणों और मीडिया में आरोपों की राजनीति चल रही है।