BJP सांसद मनोज तिवारी बोले- ‘घुसपैठियों को वोटर बनाना राहुल गांधी का मकसद’

Manoj Tiwari Attack Rahul Gandhi: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जवाबी हमला किया है। मनोज ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहते हैं। तिवारी ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां सभी लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन घुसपैठियों के लिए यहां कोई स्थान नहीं है। राहुल गांधी घुसपैठियों को वोटर बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया है। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब बिल्कुल सही है।
मनोज तिवारी ने सवाल उठाया कि यदि राहुल गांधी के आरोपों में सच्चाई है तो उन्होंने चुनाव आयोग को शपथपत्र (एफिडेविट) क्यों नहीं सौंपा। यदि राहुल गांधी के दावे गलत साबित हुए तो उनकी संसद सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। बिना सबूत के इस तरह के बयान लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। तिवारी ने SIR को लेकर कहा कि यह एक सामान्य चुनावी प्रक्रिया है। जो देश के सभी राज्यों में लागू होती है। दिल्ली इस मामले में देश से अलग नहीं है।
राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी नेता व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रतिक्रिया दी है। सीएम फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस 'हाइड्रोजन बम' का दावा किया था, वह पूरी तरह 'फुस्स बम' निकला। नतीजा ये रहा कि पहाड़ खोदने पर चूहा भी नहीं निकला। राहुल बार-बार झूठ बोलकर उसे सच बनाने की कोशिश करते हैं। यही तकनीक हिटलर के मंत्री इस्तेमाल करते थे।चुनाव आयोग राहुल गांधी को कई बार नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन उन्होंने अब तक कोई ठोस सबूत या दस्तावेज पेश नहीं किया। सिर्फ भाषणों और मीडिया में आरोपों की राजनीति चल रही है।
महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि कांग्रेस नेता जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वह संविधान, न्यायपालिका और चुनाव आयोग जैसे लोकतंत्र के स्तंभों का निरंतर अपमान कर रहे हैं, लेकिन जनता अब जागरूक है, वह ऐसे झूठों से प्रभावित नहीं होती। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बिहार की जमीनी हकीकत और जनता की भावना का कोई अंदाजा नहीं है। बिहार की जनता पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और वही चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगी।