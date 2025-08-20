Patrika LogoSwitch to English

लोकसभा में BJP सांसद किरेन रिजिजू और रवनीत बिट्टू ने TMC महिला सांसदों पर किया हमला! टीएमसी ने लगाए गंभीर आरोप

एमसी सांसद मिताली बाग ने कहा कि जब हम बिल का विरोध कर रहे थे, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और किरेन रिजिजू ने मुझ पर हमला किया, उन्होंने मुझे धक्का दिया। यह निंदनीय है। 

भारत

Ashib Khan

Aug 20, 2025

TMC ने BJP सांसद रिजिजू और बिट्टू पर हमला करने का आरोप लगाया (Photo-IANS)

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और रवनीत सिंह बिट्टू पर बुधवार को टीएमसी ने गंभीर आरोप लगाया है। TMC ने आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों बीजेपी नेताओं ने लोकसभा में उनकी महिला सांसदों पर हमला किया है। TMC के मुताबिक यह मामला तब हुआ जब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए और विपक्ष द्वारा इन विधेयकों का विरोध किया जा रहा था। हालांकि अभी तक इस पर बीजेपी की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। 

धक्का-मुक्की का भी लगाया आरोप

TMC सांसद मिताली बाग और शताब्दी रॉय ने धक्का मुक्की का भी आरोप लगाया है। ANI से बातचीत करते हुए टीएमसी सांसद मिताली बाग ने कहा कि जब हम बिल का विरोध कर रहे थे, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और किरेन रिजिजू ने मुझ पर हमला किया, उन्होंने मुझे धक्का दिया। यह निंदनीय है। 

गुजरात के गृहमंत्री रहते गिरफ्तार हुए थे अमित शाह, फिर क्यों नहीं दिया इस्तीफा? इस सवाल पर केंद्रीय गृहमंत्री ने दिया ये जवाब
राष्ट्रीय
image

लोकसभा में विपक्ष ने किया हंगामा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में तीन विधेयक पेश किए। इन विधेयकों का विपक्षी सांसदों ने विरोध किया। वहीं विपक्ष ने विधेयकों को पढ़कर उनकी कॉपी भी फाड़ दी। सदन में विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी भी की।

विपक्ष के हंगामे पर बोले रिजिजू

सदन में विपक्ष द्वारा हंगामा करने को लेकर केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने विपक्षी दलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वे जितना अधिक अराजकता फैलाएंगे, जनता उन्हें उतना ही अधिक नकारेगी।

सांसदों को होता है नुकसान

मंत्री रिजिजू ने कहा व्यवधान पैदा करने से विपक्ष, खासकर नए सांसदों को ही नुकसान होता है। आप जितना अधिक अराजकता फैलाएंगे, जनता आपको उतना ही पूरी तरह से नकार देगी। एक बार फिर मैं आप सभी से चर्चा में भाग लेने का आग्रह करता हूँ।

लगातार हंगामा कर रहा विपक्ष-रिजिजू

लोकसभा में बोलते हुए रिजिजू ने कहा जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है, ये लोग (विपक्ष) लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। पिछले तीन दिनों से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सम्मानित करने का फैसला किया गया है, लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के नायक को विपक्ष की हरकतों के कारण सम्मानित होने का अवसर भी नहीं दिया गया। यह वास्तव में शर्मनाक है।

लोकसभा में अमित शाह ने PM-CM को हटाने संबंधी विधेयक किए पेश, विपक्ष ने फाड़ी कॉपी
राष्ट्रीय
image

Published on:

20 Aug 2025 04:46 pm

Hindi News / National News / लोकसभा में BJP सांसद किरेन रिजिजू और रवनीत बिट्टू ने TMC महिला सांसदों पर किया हमला! टीएमसी ने लगाए गंभीर आरोप

