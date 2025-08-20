लोकसभा में BJP सांसद किरेन रिजिजू और रवनीत बिट्टू ने TMC महिला सांसदों पर किया हमला! टीएमसी ने लगाए गंभीर आरोप

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और रवनीत सिंह बिट्टू पर बुधवार को टीएमसी ने गंभीर आरोप लगाया है। TMC ने आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों बीजेपी नेताओं ने लोकसभा में उनकी महिला सांसदों पर हमला किया है। TMC के मुताबिक यह मामला तब हुआ जब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए और विपक्ष द्वारा इन विधेयकों का विरोध किया जा रहा था। हालांकि अभी तक इस पर बीजेपी की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है।