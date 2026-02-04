युमनाम के दवाब से बीरेन सिंह ने दिया था इस्तीफा! अब BJP बनाने जा रही सीएम; किन चुनौतियों का करना पड़ेगा सामना

Manipur Politics: मणिपुर की राजनीति में एक बड़े बदलाव के संकेत मिलते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने युमनाम खेमचंद सिंह को राज्य का नया मुख्यमंत्री चेहरा चुना है। 62 वर्षीय खेमचंद सिंह वर्तमान में मणिपुर विधानसभा के सदस्य हैं और यह उनका दूसरा कार्यकाल है। वह उन प्रमुख नेताओं में शामिल रहे हैं, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के नेतृत्व के खिलाफ पार्टी के भीतर असहमति की अगुवाई की थी। साथ ही, वह हाल के वर्षों में एकमात्र मैतेई विधायक रहे, जिन्होंने पहल करते हुए कूकी-जो समुदाय के राहत शिविर का दौरा किया था, जिसे राज्य की राजनीति में एक प्रतीकात्मक कदम के तौर पर देखा गया।