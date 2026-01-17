भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव: पीएम मोदी सहित 5708 मतदाताओं की सूची जारी, 19 जनवरी को नामांकन

भाजपा के चुनाव अधिकारी डॉ. के. लक्ष्मण ने शुक्रवार को दो दिवसीय चुनाव कार्यक्रम जारी किया। 19 जनवरी को दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल होगा। शाम 4 से 5 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और 5 से 6 बजे तक नाम वापसी हो सकती है। सायं साढ़े 6 बजे राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी बयान जारी करेंगे। सिंगल नामांकन होने पर अगले दिन निर्विरोध निर्वाचन होगा। अगर कोई और नामांकन हुआ तो ही वोट से अध्यक्ष का चुनाव होगा। हालांकि, पार्टी की परंपरा के अनुसार, अब तक सर्वसम्मति से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते रहे हैं।