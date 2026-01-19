19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

BJP के लिए शुरू हुआ ‘नवीन’ युग! नितिन के जरिए बंगाल की 78 सीटों पर खेला मास्टरस्ट्रोक

West Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल में कायस्थों की आबादी लगभग 27 लाख बताई जाती है। यह राज्य की कुल अनुमानित जनसंख्या का लगभग 2.7% के आसपास है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 19, 2026

Nitin Nabin BJP National President,Nitin nabin age,Nitin nabin BJP President,Nitin Nabin BJP President Election,

BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन ने भरा नामांकन (Photo-IANS)

BJP National President Nitin Nabin: बीजेपी का आज से नवीन युग शुरू होने वाला है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। अमित शाह और राजनाथ सिंह उनके प्रस्तावक बने हैं। माना जा रहा है कि नितिन नवीन के बीजेपी के निर्विरोध अध्यक्ष बनने की घोषणा हो सकती है, क्योंकि अन्य नामांकन नहीं होने की संभावना जताई जा रही है। नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के साथ ही बंगाल की 78 सीटों पर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है।

बंगाल के लिए खेला मास्टर स्ट्रोक

पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। दरअसल, नितिन नवीन कायस्थ जाति से आते है और बंगाल में दो सीएम भी कायस्थ जाति के रह चुके हैं। कायस्थ से ताल्लुक रहने रखने वाले ज्योति बसु 23 साल और चटर्जी 14 साल तक सीएम रहे हैं। दरअसल, बिहार और यूपी के बाद बंगाल में भी कायस्थ अच्छी खासी संख्या में है। 

बंगाल में करीब 27 लाख आबादी

पश्चिम बंगाल में कायस्थों की आबादी लगभग 27 लाख बताई जाती है। यह राज्य की कुल अनुमानित जनसंख्या का लगभग 2.7% के आसपास है। कायस्थ बंगाल के भद्रलोक (शिक्षित मध्यम वर्ग) का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और शिक्षा, प्रशासन, साहित्य में उनकी मजबूत उपस्थिति रही है। इसके अलावा प्रदेश में भद्रलोक समुदाय का 15 से 20 प्रतिशत वोट बैंक है। 

बीजेपी ने 78 सीटों पर खेला मास्टर स्ट्रोक

बीजेपी ने नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाकर बंगाल की 78 सीटों पर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, क्योंकि प्रदेश की इन सीटों पर कायस्थ जाति अपना प्रभाव रखती है। कोलकाता (Kolkata) में कायस्थों की आबादी अच्छी खासी है। यहाँ बंगाली भद्रलोक (जिसमें कायस्थ, ब्राह्मण और वैद्य समुदाय शामिल हैं) का वोटबैंक भी महत्वपूर्ण माना जाता है। कोलकाता में 11 विधानसभा सीटें है। पिछले चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी।

वहीं हुगली में 18 विधानसभा सीटें है, जिसमें से 14 पर टीएमसी और 4 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इसके अवाला उत्तर 24 परगना की 33 सीटों में से टीएमसी ने 28 और बीजेपी ने 5 सीटें जीती थी। हावड़ा जिले की 16 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। 

इन जिलों में कायस्थों की अच्छा खासा प्रभाव होने के बाद भी बीजेपी ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया था। अब नितिन नवीन के जरिए बीजेपी ने उम्मीद जताई है कि इन सीटों पर पार्टी का प्रदर्शन में सुधार होगा। 

नितिन के लिए बंगाल चुनाव बना अग्निपरीक्षा

नितिन नवीन के लिए बंगाल चुनाव अग्निपरीक्षा बन गया है। यहां पर 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार है। बीजेपी इस बार प्रदेश में विधानसभा चुनाव हर हाल में जीतना चाहेगी, क्योंकि हाल ही में बिहार में भी एनडीए ने जीत दर्ज की थी। पिछले चुनाव में बीजेपी को महज 77 सीटें ही मिली थी। लेकिन इस बार पार्टी ने कायस्थ का इमोशनल कार्ड खेला है,  जो कि गेमचेंजर साबित हो सकती है।  

ये भी पढ़ें

Bengal Election 2026: बंगाल में पीएम मोदी ने दिया नया नारा, सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना
राष्ट्रीय
pm modi pm modi west Bengal visit, pm modi Bengal visit,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Published on:

19 Jan 2026 03:15 pm

Hindi News / National News / BJP के लिए शुरू हुआ ‘नवीन’ युग! नितिन के जरिए बंगाल की 78 सीटों पर खेला मास्टरस्ट्रोक

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.