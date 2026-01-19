BJP के लिए शुरू हुआ ‘नवीन’ युग! नितिन के जरिए बंगाल की 78 सीटों पर खेला मास्टरस्ट्रोक

BJP National President Nitin Nabin: बीजेपी का आज से नवीन युग शुरू होने वाला है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। अमित शाह और राजनाथ सिंह उनके प्रस्तावक बने हैं। माना जा रहा है कि नितिन नवीन के बीजेपी के निर्विरोध अध्यक्ष बनने की घोषणा हो सकती है, क्योंकि अन्य नामांकन नहीं होने की संभावना जताई जा रही है। नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के साथ ही बंगाल की 78 सीटों पर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है।