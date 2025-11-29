Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

BJP National President: कल पीएम मोदी करेंगे मीटिंग, जल्द मिलेगा BJP को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष; यह नाम चल रहा आगे

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के संविधान के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नियमित रूप से हर 3 वर्ष में होता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Nov 29, 2025

BJP National President Election

BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए तैयारी तेज

BJP National President: बिहार विधानसभा चुनाव के समाप्त होने के बाद एक बार फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर कयासबाजी शुरू हो चुकी है। दरअसल, वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2023 में कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 और कुछ विधानसभा चुनाव के चलते उनका कार्यकाल बढ़ता गया। वहीं, पार्टी जल्द ही अपने नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। रविवार को बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं।

संगठनात्मक परिवर्तनों पर किया जा सकता है विचार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक परिवर्तनों पर भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा यूपी और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष के चुनावों पर भी निर्णय लिया जा सकता है। वहीं बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को नीतीश कैबिनेट में जगह मिलने के बाद नए अध्यक्ष के नाम की चर्चा होना भी शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि बिहार को भी नया अध्यक्ष मिल सकता है। 

यह नाम है सबसे आगे

बता दें कि बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान, सुनील बंसल और मनोहर लाल खट्टर के नाम पर चर्चा चल रही है। बताया जा रहा है कि इन नामों में से धर्मेंद्र प्रधान का नाम सबसे आगे चल रहा है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का आरएसएस और संगठनात्मक मशीनरी से मजबूत जुड़ाव है। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी की जीत की रणनीति में उनकी भूमिका अहम मानी जाती है। 

हर तीन साल में होता है चुनाव

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के संविधान के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नियमित रूप से हर 3 वर्ष में होता है। वर्तमान में, अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल मूल रूप से 2020 में शुरू हुआ था, जो 2023 में समाप्त हो गया था, लेकिन विभिन्न कारणों से एक्सटेंशन दिया गया। 

इसके अलावा पार्टी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी शुरू हो सकता है जब 37 में से कम से कम 19 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है।

ये भी पढ़ें

‘शब्द शक्ति ही विश्व शक्ति है’, सीएम की कुर्सी की खींचतान के बीच DK Shivakumar ने दे दिया बड़ा संदेश
राष्ट्रीय
कर्नाटक में सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान जारी है

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

Published on:

29 Nov 2025 03:58 pm

Hindi News / National News / BJP National President: कल पीएम मोदी करेंगे मीटिंग, जल्द मिलेगा BJP को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष; यह नाम चल रहा आगे

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.