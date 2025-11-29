BJP National President: कल पीएम मोदी करेंगे मीटिंग, जल्द मिलेगा BJP को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष; यह नाम चल रहा आगे

BJP National President: बिहार विधानसभा चुनाव के समाप्त होने के बाद एक बार फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर कयासबाजी शुरू हो चुकी है। दरअसल, वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2023 में कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 और कुछ विधानसभा चुनाव के चलते उनका कार्यकाल बढ़ता गया। वहीं, पार्टी जल्द ही अपने नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। रविवार को बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं।