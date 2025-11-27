‘शब्द शक्ति ही विश्व शक्ति है’, सीएम की कुर्सी की खींचतान के बीच DK Shivakumar ने दे दिया बड़ा संदेश

कर्नाटक में सीएम बदलने की मांग जोर पकड़ चुकी है। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान जारी है। इसी बीच डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया पर एक रहस्यमय संदेश दिया है, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। वहीं सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि अगर पार्टी हाईकमान उन्हें बुलाएगा तो वह दिल्ली जाएंगे।