‘शब्द शक्ति ही विश्व शक्ति है’, सीएम की कुर्सी की खींचतान के बीच DK Shivakumar ने दे दिया बड़ा संदेश

कर्नाटक में सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान जारी है (Photo-IANS)
कर्नाटक में सीएम बदलने की मांग जोर पकड़ चुकी है। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान जारी है। इसी बीच डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया पर एक रहस्यमय संदेश दिया है, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। वहीं सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि अगर पार्टी हाईकमान उन्हें बुलाएगा तो वह दिल्ली जाएंगे।
एक्स पर पोस्ट करते हुए डिप्टी सीएम शिवकुमार ने कहा, "शब्द शक्ति ही विश्व शक्ति है... दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अपनी बात पर कायम रहना है। चाहे वह जज हो, राष्ट्रपति हो या कोई और, चाहे मैं ही क्यों न हूं, सबको अपनी बात पर चलना ही होगा। शब्द शक्ति ही विश्व शक्ति है।"
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सीएम पद को लेकर जारी खींचतान के बीच पांच विधायकों के साथ मीटिंग की। बताया जा रहा है कि डीके शिवकुमार ने यह बैठक सुबह की है। इस मीटिंग में हैरिस, शिवगंगा और बसनगौड़ा तुरविहाल समेत कुल पांच विधायक मौजूद थे।
बता दें कि प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत के बाद सीएम बदलने की मांग फिर से एक बार तेज हो गई। वहीं सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि वह अपने पद पर बने रहेंगे और जो आलाकमान फैसला लेगा उसका पालन करेंगे।
वहीं सीएम की कुर्सी के लिए जारी खींचतान के बीच मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हस्तक्षेप किया है। खरगे ने कहा कि वह कर्नाटक में नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सहित वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाएंगे।
उन्होंने कहा कि नेता आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे और मुद्दे को सुलझाएंगे तथा इस तरह वहां मौजूद "भ्रम" को समाप्त करेंगे। खरगे ने कहा कि हम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को बुलाकर चर्चा करेंगे और इस मुद्दे को सुलझाएंगे।
