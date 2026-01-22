नए अध्यक्ष ने बीजेपी को दिया अपना मंत्र, चुनाव वाले राज्यों ने नितिन नवीन को सौंपी रिपोर्ट

भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि उनके नए अध्यक्ष संगठन के कामकाज से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का पूरा फोकस आगामी चुनावों व पार्टी को मजबूत करने पर है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि संगठन महामंत्रियों ने नितिन नवीन के सामने अपनी-अपनी तैयारियों की रिपोर्ट पेश की। बीजेपी अध्यक्षों व राज्य प्रभारियों की रिपोर्ट के आधार पर हमें विश्वास है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। असम में हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। तमिलनाडु में भी, बीजेपी-एनडीए इस बार सरकार बनाएगी। केरल में भी पार्टी से आगामी विधानसभा चुनावों में बहुत मजबूत प्रदर्शन करेगी।