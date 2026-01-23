‘नितिन नवीन ही नहीं, इन दिग्गजों को भी उतारा BJP ने मैदान में,’ मोदी सरकार ने अपनाई यह रणनीति

भाजपा बेंगलुरु की राजनीति में मजबूती से आगे बढ़ रही है। वहां भाजपा 28 विधानसभा सीटों में से 16 सीटों पर काबिज है। साथ ही, भाजपा बेंगलुरु की चार लोकसभा सीटों पर भी काबिज है। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी बनाने के बाद अब ब्रूहत बेंगलुरु महानगर पालिके (BBMP) 5 निगमों का एक समूह है। इस समूह में 369 निगम वार्ड हैं, जिनमें 120 से ज्यादा गांव-कस्बे और 90 लाख वोटर हैं। ऐसे में BBMP चुनाव को 'मिनी विधानसभा चुनाव' माना जा रहा है।