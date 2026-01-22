मोदी सरकार विरोधी 11 पैराग्राफ पर गुस्सा हुए गर्वनर, केरल और तमिलनाडु के बाद अब इस राज्य में राज्यपाल का सरकार से हुआ टकराव

हालांकि, कर्नाटक में घटी यह घटना कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी ही घटनाएं तमिलनाडु और केरल राज्य में भी सामने आई हैं, जहां राज्यपालों और गैर-बीजेपी सरकारों के बीच अभिभाषण को लेकर टकराव हो चुका है। हालिया दिनों में सामने आई इन घटनाओं ने एक बार फिर ‘राज्यपाल बनाम राज्य सरकार’ की बहस को तेज कर दिया है। इन घटनाओं के कारण संवैधानिक पदों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि संवैधानिक पद की सीमाएं आखिर कहां तक हैं।