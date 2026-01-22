22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मोदी सरकार विरोधी 11 पैराग्राफ पर गुस्सा हुए गर्वनर, केरल और तमिलनाडु के बाद अब इस राज्य में राज्यपाल का सरकार से हुआ टकराव

Governor Walkout Karnataka Assembly: कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बजट सत्र के पहले दिन पूरा अभिभाषण पढ़ने से इनकार कर दिया है। इसके बाद वह सदन से बाहर चले गए। कांग्रेस सरकार ने इसे 'संविधान का उल्लंघन' बताया है। वहीं मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की चर्चाएं हो रही हैं।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Kuldeep Sharma

Jan 22, 2026

Karnataka Assembly Controversy

अभिभाषण विवाद ने बढ़ाई कांग्रेस और राजभवन की टकराहट (फोटो-X )

Karnataka Assembly: कर्नाटक विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामे और सियासी टकराव के साथ हुई है। यह हंगामा तब शुरू हुआ, जब गुरुवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए केवल दो ही पंक्तियां पढ़ीं।

इसके बाद अचानक वह सदन से वॉकआउट कर गए। कांग्रेस विधायकों ने इसका जोरदार विरोध किया। इस घटना से राज्य सरकार व राजभवन के बीच चल रही तनातनी खुलकर सामने आ गई।

यह विवाद एक अभिभाषण के कारण हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना वाले 11 पैराग्राफ शामिल थे और राज्यपाल ने उन्हें नहीं पढ़ा था।

क्यों भड़के राज्यपाल?

सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण में केंद्र सरकार की कई नीतियों की तीखी आलोचनाएं की गई थीं। खास तौर पर 'मनरेगा' की जगह लाई गई ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन’ (VB-G RAM G) योजना पर कड़ी टिप्पणी की गई थी। सरकार का कहना था कि इससे गरीब और दिहाड़ी मजदूरों के अधिकार प्रभावित होंगे।

राज्यपाल ने दिया था सुझाव

हालांकि, राज्यपाल ने इन मोदी सरकार विरोधी 11 पैराग्राफ को हटाने या संशोधित करने का सुझाव दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मंत्रिमंडल ने इससे इनकार कर दिया। मंत्रिमंडल का कहना था कि अभिभाषण सरकार की नीतियों का दस्तावेज है और इसे पढ़ना राज्यपाल का संवैधानिक दायित्व है।

दो लाइन पर सदन में मचा हंगामा

गुरुवार सुबह राज्यपाल के विधान सौधा पहुंचने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि पिछले कुछ दिनों से चल रहा गतिरोध खत्म हो जाएगा, लेकिन राज्यपाल ने सदन को संबोधित करते हुए सिर्फ इतना कहा कि उन्हें संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए खुशी हो रही है। सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

इन दो लाइनों के बाद राज्यपाल ने ‘जय हिंद, जय कर्नाटक’ कहकर भाषण को पढ़ा हुआ माना और सदन के पटल पर रख दिया। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की और इसे लोकतंत्र और विधानसभा की गरिमा के खिलाफ बताया।

सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक बयान में राज्यपाल के इस कदम को संविधान के अनुच्छेद 176 और 163 का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर सरकार का अभिभाषण पढ़ना होता है। साथ ही, आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे, बीके हरिप्रसाद और रिजवान अरशद समेत कई कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल पर “राजनीतिक दबाव में काम करने” का आरोप लगाया है।

कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने कहा कि राज्यपाल एक राजनीतिक एजेंट की तरह व्यवहार कर रहे हैं। सरकार ने संकेत दिए हैं कि वह इस मुद्दे पर कानूनी विकल्प तलाश रही है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी विचार कर रही है।

तमिलनाडु और केरल भी बने उदाहरण

हालांकि, कर्नाटक में घटी यह घटना कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी ही घटनाएं तमिलनाडु और केरल राज्य में भी सामने आई हैं, जहां राज्यपालों और गैर-बीजेपी सरकारों के बीच अभिभाषण को लेकर टकराव हो चुका है। हालिया दिनों में सामने आई इन घटनाओं ने एक बार फिर ‘राज्यपाल बनाम राज्य सरकार’ की बहस को तेज कर दिया है। इन घटनाओं के कारण संवैधानिक पदों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि संवैधानिक पद की सीमाएं आखिर कहां तक हैं।

ये भी पढ़ें

16 साल की नाबालिग का निकाह मस्जिद में! इमाम दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई सजा मगर अभी नहीं जाना होगा जेल
विदेश
16 Year Old Girl Marriage

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Jan 2026 05:36 pm

Hindi News / National News / मोदी सरकार विरोधी 11 पैराग्राफ पर गुस्सा हुए गर्वनर, केरल और तमिलनाडु के बाद अब इस राज्य में राज्यपाल का सरकार से हुआ टकराव

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.