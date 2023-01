जेपी नड्डा ने बताया कितने बूथों को अब करना है मजबूत, कहा- सभी 9 राज्यों में दर्ज करनी है जीत

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद BJP सांसद रवि शंकर प्रसाद ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने बैठक में क्या कहा। इसके साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी जानकारी दी।

BJP President JP Nadda told how many booths have to be strengthened now, said- to register victory in all 9 states