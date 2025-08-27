CM स्टालिन के राहुल गांधी की रैली में शामिल होने पर BJP ने उठाया सवाल, बिहारियों को लेकर दिए गए उनके बयान किए जारी

अन्नामलाई ने अपने एक्स पर पोस्ट में लिखा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन आज बिहार में हैं। यहां उनके उनकी पार्टी के सदस्यों और उनके गठबंधन सहयोगियों द्वारा हमारे बिहारी भाइयों और बहनों के बारे में की गई अभद्र टिप्पणियों का एक सदाबहार संकलन है। उन्होंने आगे लिखा, उम्मीद है कि राहुल गांधी के साथ मंच पर आएंगे और उन लोगों के सामने गर्व से उन सभी अपमानजनक बातों को दोहराएंगे जिनका उन्होंने और उनकी पार्टी के सदस्यों ने मजाक उड़ाया था।