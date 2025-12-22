BJP को कॉर्पोरेट्स से जमकर मिले पैसे, खजाने में भरे 6,088 करोड़ रुपए

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए खत्म कर दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खत्म होने के बाद भी सत्ताधारी पार्टी भाजपा को 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर में जमकर डोनेशन मिला है। 2024-25 के लिए बीजेपी की कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट के अनुसार पार्टी को 6,088 करोड़ रुपए मिले। जो साल 2023-2024 के मुकाबले 53 फीसदी ज्यादा है। बीजेपी को 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर में 3,967 करोड़ रुपए मिले थे।