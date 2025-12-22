22 दिसंबर 2025,

सोमवार

राष्ट्रीय

BJP को कॉर्पोरेट्स से जमकर मिले पैसे, खजाने में भरे 6,088 करोड़ रुपए

बीजेपी को इस फाइनेंशियल ईयर में जमकर पैसे मिले हैं। यह पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 53 फीसदी ज्यादा हैं। जानिए कांग्रेस को कितना मिला दान...

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 22, 2025

BJP

फोटो-पत्रिका

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए खत्म कर दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खत्म होने के बाद भी सत्ताधारी पार्टी भाजपा को 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर में जमकर डोनेशन मिला है। 2024-25 के लिए बीजेपी की कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट के अनुसार पार्टी को 6,088 करोड़ रुपए मिले। जो साल 2023-2024 के मुकाबले 53 फीसदी ज्यादा है। बीजेपी को 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर में 3,967 करोड़ रुपए मिले थे।

कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को मिला 12 गुना अधिक पैसा

बीजेपी को2024-2025 फाइनेंशियल ईयर में कांग्रेस के मुकाबले 12 गुना अधिक पैसा मिला है। कांग्रेस को इस ईयर में 522 करोड़ रुपए चंदा मिला है। कांग्रेस सहित, एक दर्जन विपक्षी पार्टियों का कुल डोनेशन 1,343 करोड़ रुप था। यानी सभी पार्टियों के कुल चंदे से भी पांच गुना अधिक पैसा बीजेपी को मिला।

इलेक्टोरल ट्रस्ट से बीजेपी को मिले 3,112 करोड़ रुपए

बीते दिनों खबर सामने आई थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने के बाद पहले वित्त वर्ष यानी 2024-25 में इलेक्टोरल ट्रस्ट ने राजनीतिक पार्टियों को 3,811 करोड़ रुपए दान दिए। अकेले बीजेपी को अकेले 3,112 करोड़ रुपए चंदा मिला। यह कुल चंदा का 82 फीसदी है।

देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को 299 करोड़ रुपए चंदा मिला। अन्य सभी पार्टियों के हिस्से में बाकी बचे 400 करोड़ रुपए आए। ये जानकारी चुनाव आयोग में दाखिल की गई कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट में सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 12 में से 9 इलेक्टोरल ट्रस्ट ने अपनी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट जमा की है।

भाजपा की 162 पेज की कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में इलेक्टोरल ट्रस्ट ने बीजेपी को 3,744 करोड़ रुपए डोनेट किए। यह कुल रुपए का 61 फीसदी है। बाकी 2,344 करोड़ रुपए व्यक्तियों और कॉर्पोरेट सहित अन्य लोगों ने दान दिए।

इन कंपनियों ने बीजेपी को जमकर दिया चंदा

2024-25 के दौरान बीजेपी के टॉप 30 दानदाताओं में कई कंपनियां भी शामिल हैं। ये हैं: सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (100 करोड़ रुपए), रुंगटा संस प्राइवेट लिमिटेड (95 करोड़ रुपए) और वेदांता लिमिटेड (67 करोड़ रुपए), मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड (65 करोड़ रुपए), डेराइव इन्वेस्टमेंट्स (53 करोड़ रुपए), मॉडर्न रोड मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड (52 करोड़ रुपए) और लोटस होमटेक्सटाइल्स लिमिटेड (51 करोड़ रुपए)।

इनके अलावे सफल गोयल रियल्टी LLP (45 करोड़ रुपए), ITC लिमिटेड (39 करोड़ रुपए), ग्लोबल आइवी वेंचर्स LLP (35 करोड़ रुपए), ITC इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड (33.5 करोड़ रुपए), हीरो एंटरप्राइजेज पार्टनर वेंचर्स (30 करोड़ रुपए), मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड (30 करोड़ रुपए), सुरेश अमृतलाल कोटक (30 करोड़ रुपए), और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (27 करोड़ रुपए) ने भी 2024-25 में भाजपा को चंदा दिया।

22 Dec 2025 10:24 am

