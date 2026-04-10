10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

क्या है अमित शाह का ‘ट्रिपल D’ फॉर्मूला? बंगाल में घुसपैठियों पर लगेगी लगाम

Bengal Election 2026: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए विकास, महिला सुरक्षा, अवैध घुसपैठ पर सख्ती और भ्रष्टाचार जांच जैसे बड़े वादे किए, साथ ही मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Devika Chatraj

Apr 10, 2026

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (ANI)

Bengal Election BJP Menifesto: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपना घोषणा पत्र (Menifesto) जारी कर दिया है। पार्टी का दावा है कि यह दस्तावेज विकसित बंगाल का एक व्यापक रोडमैप है, जो राज्य को भय, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था से मुक्त करने की दिशा में काम करेगा। घोषणा पत्र जारी करते हुए भाजपा नेताओं ने राज्य की मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि पिछले 15 सालों में राज्य में विकास ठप रहा है।

भाजपा का विपक्ष पर तीखा प्रहार

भाजपा ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में वर्तमान शासन के दौरान अंधकार का युग रहा है, जहां कानून-व्यवस्था कमजोर हुई है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। पार्टी का कहना है कि अब राज्य की जनता बदलाव चाहती है और भाजपा इस परिवर्तन की वाहक बनेगी। संकल्प पत्र में यह भी कहा गया कि पार्टी ऐसी सरकार देगी, जहां नागरिक भयमुक्त वातावरण में जीवन जी सकें और गर्व के साथ आगे बढ़ सकें।

अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई

राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठ का मुद्दा भी भाजपा के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि अवैध घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति अपनाई जाएगी। भाजपा का मानना है कि इससे राज्य की सुरक्षा और पहचान को मजबूती मिलेगी।

भाजपा के बड़े वादे

विकास के मोर्चे पर भाजपा ने कई बड़े वादे किए हैं। पार्टी ने सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर नई औद्योगिक नीति लाने की बात कही है। इसके साथ ही उत्तर बंगाल के विकास के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी, जिनमें आईआईटी, आईआईएम, एम्स और फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना शामिल है।

महिला सुरक्षान का वादा

महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भाजपा ने महिला थानों की स्थापना और सुरक्षित वातावरण का वादा किया है। इसके अलावा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उनके खातों में हर महीने 3000 रुपये देने की योजना भी प्रस्तावित की गई है।

TMC के खिलाफ श्वेत पत्र जारी

सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करने और पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए श्वेत पत्र जारी करने का भी वादा किया गया है। भाजपा का कहना है कि वह सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य के पुनर्निर्माण का अभियान तेज करेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी

West Bengal Elections 2026

Updated on:

10 Apr 2026 02:27 pm

Published on:

10 Apr 2026 02:26 pm

Hindi News / National News / क्या है अमित शाह का ‘ट्रिपल D’ फॉर्मूला? बंगाल में घुसपैठियों पर लगेगी लगाम

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Nitish Kumar Oath: नीतीश कुमार के शपथ के साथ क्यों याद आ रहे एक वोट से अटल सरकार गिराने वाले गिरिधर गोमांग?

pm modi nitish
राष्ट्रीय

‘हम मस्जिद बनाने वालों के साथ नहीं बैठेंगे’, कोलकाता में अमित शाह ने हुमायूं कबीर की वीडियो को लेकर दी प्रतिक्रिया

Amit Shah
राष्ट्रीय

इजरायल मानवता के लिए अभिशाप, ख्वाजा आसिफ का विवादित बयान, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया

Khawaja Asif Israel cancer remark, Benjamin Netanyahu response Pakistan, Pakistan Israel tensions 2026, US Iran ceasefire Pakistan mediation,
राष्ट्रीय

पाकिस्तान में घातक हमला, बलूच समूह ने सेना के काफिले को बनाया निशाना

Attack in Balochistan
राष्ट्रीय

तीन दिन पहले ट्रैकिंग के दौरान लापता हुई लड़की, कर्नाटक में पाई गई मृत

girl found dead
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.