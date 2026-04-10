क्या है अमित शाह का ‘ट्रिपल D’ फॉर्मूला? बंगाल में घुसपैठियों पर लगेगी लगाम

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (ANI)
Bengal Election BJP Menifesto: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपना घोषणा पत्र (Menifesto) जारी कर दिया है। पार्टी का दावा है कि यह दस्तावेज विकसित बंगाल का एक व्यापक रोडमैप है, जो राज्य को भय, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था से मुक्त करने की दिशा में काम करेगा। घोषणा पत्र जारी करते हुए भाजपा नेताओं ने राज्य की मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि पिछले 15 सालों में राज्य में विकास ठप रहा है।
भाजपा ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में वर्तमान शासन के दौरान अंधकार का युग रहा है, जहां कानून-व्यवस्था कमजोर हुई है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। पार्टी का कहना है कि अब राज्य की जनता बदलाव चाहती है और भाजपा इस परिवर्तन की वाहक बनेगी। संकल्प पत्र में यह भी कहा गया कि पार्टी ऐसी सरकार देगी, जहां नागरिक भयमुक्त वातावरण में जीवन जी सकें और गर्व के साथ आगे बढ़ सकें।
राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठ का मुद्दा भी भाजपा के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि अवैध घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति अपनाई जाएगी। भाजपा का मानना है कि इससे राज्य की सुरक्षा और पहचान को मजबूती मिलेगी।
विकास के मोर्चे पर भाजपा ने कई बड़े वादे किए हैं। पार्टी ने सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर नई औद्योगिक नीति लाने की बात कही है। इसके साथ ही उत्तर बंगाल के विकास के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी, जिनमें आईआईटी, आईआईएम, एम्स और फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना शामिल है।
महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भाजपा ने महिला थानों की स्थापना और सुरक्षित वातावरण का वादा किया है। इसके अलावा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उनके खातों में हर महीने 3000 रुपये देने की योजना भी प्रस्तावित की गई है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करने और पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए श्वेत पत्र जारी करने का भी वादा किया गया है। भाजपा का कहना है कि वह सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य के पुनर्निर्माण का अभियान तेज करेगी।
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