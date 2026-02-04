‘मेरी मां को जानबूझकर टक्कर मारी’…बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की मां हुई हिट एंड रन की शिकार

शहजाद पूनावाला ने सिलसिलेवार पोस्ट कर बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उनकी मां को जानबूझकर कार से टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया। उन्होंने इसे बेहद घिनौनी और अमानवीय हरकत बताया। पूनावाला के अनुसार, उनकी मां को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और जल्द सर्जरी की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने उन्हें अंदर से तोड दिया है और वे गुस्से से भरे हुए हैं।