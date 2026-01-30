30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

“गजनी-लोदी हिंदुस्तानी लुटेरे?” हामिद अंसारी के बयान से मचा सियासी भूचाल, जानें BJP ने क्या कहा

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि लोधी और गजनी भारतीय लुटेरे थे और बाहर से नहीं आए थे। वे विदेशी नहीं थे। उन्हें विदेशी कहना राजनीतिक रूप से सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन वे विदेशी नहीं थे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 30, 2026

Hamid Ansari remarks, Mahmoud of Ghazni controversy, Lodi dynasty statement, BJP Congress political controversy,

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी (Photo-IANS)

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के महमूद गजनवी और लोदी वंश को लेकर दिए गए बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति ने हाल ही में एक बातचीत के दौरान कहा था कि लोधी और गजनी भारतीय लुटेरे थे और बाहर से नहीं आए थे। वे विदेशी नहीं थे। उन्हें विदेशी कहना राजनीतिक रूप से सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन वे विदेशी नहीं थे। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस इकोसिस्टम हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करने वालों का महिमामंडन करता है।

बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कहा?

शुक्रवार को बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के इंटरव्यू का एक क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि यह कांग्रेस इकोसिस्टम की उस सोच का हिस्सा है, जिसमें “हिंदू विरोधियों” का महिमामंडन किया जाता है।

उन्होंने कहा, “अब कांग्रेस इकोसिस्टम और हामिद अंसारी महमूद गजनवी का महिमामंडन कर रहे हैं, जिसने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया और अपवित्र किया। यही कांग्रेस इकोसिस्टम औरंगजेब जैसे शासकों के अपराधों को सफेदपोश बनाने की कोशिश करता है, जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किए।

पूनावाला ने उमर और शरजील का किया जिक्र

बीजेपी प्रवक्ता ने अपनी पोस्ट में शरजील इमाम और उमर खालिद का भी जिक्र किया। उन्होंने इन दोनों का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस देश के लिए अलगाववादी सोच रखने वालों के साथ खड़ी रहती है।

हामिद अंसारी ने क्या कहा था?

बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा था कि लोधी और गजनी भारतीय लुटेरे थे और बाहर से नहीं आए थे। वे विदेशी नहीं थे। उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए लोग कहते हैं कि उन्होंने ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, लेकिन वे सब हिंदुस्तानी थे। 

ये भी पढ़ें

Tamil Nadu Election: क्या विजय की पार्टी के साथ गठबंधन करेगी कांग्रेस? जानें एक्टर के पिता के ऑफर पर पार्टी ने क्या कहा
राष्ट्रीय
Tamil Nadu Assembly Elections 2026, Actor Vijay political party, Tamilaga Vettri Kazhagam TVK,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Jan 2026 03:19 pm

Hindi News / National News / “गजनी-लोदी हिंदुस्तानी लुटेरे?” हामिद अंसारी के बयान से मचा सियासी भूचाल, जानें BJP ने क्या कहा
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.