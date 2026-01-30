“गजनी-लोदी हिंदुस्तानी लुटेरे?” हामिद अंसारी के बयान से मचा सियासी भूचाल, जानें BJP ने क्या कहा

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के महमूद गजनवी और लोदी वंश को लेकर दिए गए बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति ने हाल ही में एक बातचीत के दौरान कहा था कि लोधी और गजनी भारतीय लुटेरे थे और बाहर से नहीं आए थे। वे विदेशी नहीं थे। उन्हें विदेशी कहना राजनीतिक रूप से सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन वे विदेशी नहीं थे। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस इकोसिस्टम हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करने वालों का महिमामंडन करता है।