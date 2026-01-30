“गजनी-लोदी हिंदुस्तानी लुटेरे?” हामिद अंसारी के बयान से मचा सियासी भूचाल, जानें BJP ने क्या कहा

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी (Photo-IANS)
पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के महमूद गजनवी और लोदी वंश को लेकर दिए गए बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति ने हाल ही में एक बातचीत के दौरान कहा था कि लोधी और गजनी भारतीय लुटेरे थे और बाहर से नहीं आए थे। वे विदेशी नहीं थे। उन्हें विदेशी कहना राजनीतिक रूप से सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन वे विदेशी नहीं थे। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस इकोसिस्टम हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करने वालों का महिमामंडन करता है।
शुक्रवार को बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के इंटरव्यू का एक क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि यह कांग्रेस इकोसिस्टम की उस सोच का हिस्सा है, जिसमें “हिंदू विरोधियों” का महिमामंडन किया जाता है।
उन्होंने कहा, “अब कांग्रेस इकोसिस्टम और हामिद अंसारी महमूद गजनवी का महिमामंडन कर रहे हैं, जिसने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया और अपवित्र किया। यही कांग्रेस इकोसिस्टम औरंगजेब जैसे शासकों के अपराधों को सफेदपोश बनाने की कोशिश करता है, जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किए।
बीजेपी प्रवक्ता ने अपनी पोस्ट में शरजील इमाम और उमर खालिद का भी जिक्र किया। उन्होंने इन दोनों का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस देश के लिए अलगाववादी सोच रखने वालों के साथ खड़ी रहती है।
बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा था कि लोधी और गजनी भारतीय लुटेरे थे और बाहर से नहीं आए थे। वे विदेशी नहीं थे। उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए लोग कहते हैं कि उन्होंने ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, लेकिन वे सब हिंदुस्तानी थे।
