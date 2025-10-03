दूसरों का खून चूसकर जिंदा रहती है BJP, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने बोला हमला

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर हमला बोला है। स्टालिन ने बीजेपी पर करुर भगदड़ का राजनीतिक लाभ उठाने आरोप लगाया है। ऐसी गंभीर घटनाओं पर चिंता जतानी चाहिए, लेकिन भगवा पार्टी की प्रतिक्रिया कुछ ही देखने को मिली। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह दूसरों का खून सूचकर जिंदा रहने वाली पार्टी है। एमके स्टालिन ने बीजेपी को दागी राजनेताओं के लिए वॉशिंग बताया है। इसके साथ ही करुर भगदड़ त्रासदी पर समानांतर जांच करने के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए प्रतिनिधिमंडल की निंदा की है।