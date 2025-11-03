वर्ल्ड कप जीतते ही निशाने पर आई ममता, BJP ने कहा, ‘दीदी ने तो 8 बजे तक ही दी थी बाहर रहने की परमिशन, हे भगवान…’

BJP ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना (Photo-IANS)
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 को अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से मात दी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने टीम इंडिया को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी, लेकिन इसके बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। बीजेपी ने दीदी को पुरानी टिप्पणी पर घेरा, जिसमें उन्होंने लड़कियों के देर रात बाहर जाने पर सवाल उठाया था।
सीएम ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए टीम इंडिया को बधाई दी। उन्होंने लिखा- आज, पूरा देश विश्व कप फ़ाइनल में अपनी महिला टीम की उपलब्धि पर बेहद गर्व महसूस कर रहा है। उन्होंने जो संघर्ष दिखाया और पूरे टूर्नामेंट में जो नियंत्रण दिखाया, वह युवा लड़कियों की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। आपने साबित कर दिया है कि आप शीर्ष स्तर पर एक विश्वस्तरीय टीम हैं और आपने हमें कुछ बेहतरीन पल दिए हैं। आप हमारी हीरो हैं। भविष्य में कई बड़ी जीतें आपका इंतज़ार कर रही हैं। हम आपके साथ हैं!
सीएम के इस बयान पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। बीजेपी ने पटलवार करते हुए कहा- हे भगवान, वह तो 12 बजे तक खेल रहीं थीं, लेकिन आपने तो उन्हें 8 बजे तक घर आने के लिए कहा था।
बता दें कि पिछले दिनों बंगाल में एक मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई थी। इस घटना पर सीएम बनर्जी ने कहा था- पीड़िता रात के 12.30 बजे बाहर क्यों थी और कहा था कि "खासकर लड़कियों को रात के समय बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। उन्हें अपनी सुरक्षा भी करनी होगी।"
हालांकि सीएम बनर्जी के इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा था कि सीएम पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की पूर्ण रूप से ध्वस्त स्थिति की ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकतीं। हैरानी की बात यह है कि अब भी उन्होंने निजी मेडिकल कॉलेज पर ही दोष मढ़ना चुना है!
वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सीएम बनर्जी की टिप्पणी को नारीत्व पर धब्बा कहा जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी बयान को “बेतुका” करार दिया था।
