वर्ल्ड कप जीतते ही निशाने पर आई ममता, BJP ने कहा, ‘दीदी ने तो 8 बजे तक ही दी थी बाहर रहने की परमिशन, हे भगवान…’

सीएम ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए टीम इंडिया को बधाई दी। उन्होंने लिखा- आज, पूरा देश विश्व कप फ़ाइनल में अपनी महिला टीम की उपलब्धि पर बेहद गर्व महसूस कर रहा है। उन्होंने जो संघर्ष दिखाया और पूरे टूर्नामेंट में जो नियंत्रण दिखाया, वह युवा लड़कियों की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। आपने साबित कर दिया है कि आप शीर्ष स्तर पर एक विश्वस्तरीय टीम हैं और आपने हमें कुछ बेहतरीन पल दिए हैं। आप हमारी हीरो हैं। भविष्य में कई बड़ी जीतें आपका इंतज़ार कर रही हैं। हम आपके साथ हैं!