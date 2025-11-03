वर्ल्ड कप जीतने के बावजूद ट्रोल हो रहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर, Video हुआ वायरल, जानें क्या है वजह

Harmanpreet Kaur Trolled, Women's World Cup 2025: भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। महिला क्रिकेट के 52 साल के इतिहास में यह पहली बार है, जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से करारी शिकस्त दी। इस जीत के बावजूद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है।