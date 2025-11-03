ICC Women’s World Cup Final: थम गई थीं पूरे हिंदुस्तान की सांसे, फिर दीप्ति शर्मा ने ऐसे पलटा मैच, भारत बना वर्ल्ड चैंपियन

भारतीय महिला क्रिकेट टीम 2025 की विश्व विजेता (फोटो- IANS)
India Women's vs South Africa Women's Final Highlights: आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के फाइनल में 299 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका ने 39 ओवर में 200 से अधिक रन बना लिए थे। पूरे हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस की सांसे थम गई थीं। लेकिन दीप्ति शर्मा ने गेंद थामा और 40वें ओवर में अनेरी डर्कसेन को आउट कर बड़ी सफलता दिलाई और भारत की उम्मीदें जगा दी। इसके बाद 42वें ओवर में दीप्ति ने कप्तान लौरा वॉलवार्ट को आउट कर जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। इसी ओवर में उन्होंने एक और विकेट लिया और भारतीय फैंस झूम उठे। इसके बाद बस औपचारिकता रह गई थी। 45वें ओवर में दीप्ति ने एक शानदार थ्रो कर भारतीय टीम को एक कदम और करीब पहुंचा दिया। अपने आखिरी ओवर में दीप्ति ने नादिन डीक्लर्क को आउट कर भारत को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया।
पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने शेफाली वर्मा के 87, दीप्ति शर्मा के 58 और स्मृति मंधाना के 45 रनों के बाद आखिर में ऋचा घोष के ताबड़तोड़ 24 गेंदों में 34 रन की पारी की बदौलत 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 298 रन बनाए। 299 रन के लक्ष्य के जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 246 रन पर सिमट गई और वूमेंस वर्ल्ड क्रिकेट को एक नया वर्ल्ड चैंपियन मिल गया। भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में 52 रन से हरा दिया।
इससे पहले डीवाई पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वॉलवार्ट ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को सलामी बल्लेबाजों स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने शानदार शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। टीम इंडिया को पहला झटका मंधाना के रूप में लगा और वह 58 गेंद पर 45 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद शेफाली ने जेमिमा रोड्रिग्स के साथ दूसरे विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी की। शेफाली शतक से चूक गईं। उन्होंने 78 गेंद पर 2 छक्के और 7 चौकों की मदद से 87 रन बनाए।
सेमीफाइनल की स्टार रहीं जेमिमा खिताबी मुकाबले में कुछ खास नहीं कर सकीं और 37 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गईं। इसके बाद लगातार अंतराल में विकेट गिरते रहे लेकिन छोटी छोटी साझेदारियों और दीप्ति शर्मा के 58 रनों की पारी की बदौलत टीम इंडिया 300 के करीब पहुंचने में सफल रहीं। इस दौरान आखिर में ऋचा घोष ने 24 गेंद पर 34 रन की आक्रामक पारी खेली। इस तरह भारतीय टीम 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 298 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के लिए अयाबोंगा खाका ने 3 विकेट चटकाए तो एन मल्बा, क्लो ट्रायन, और नाडिने क्लर्क ने 1-1 विकेट लिए।
299 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत मिली जुली रही। 62 रन पर दो विकेट गंवाने वाली साउथ अफ्रीका ने 148 रन तक पहुंचते पहुंचने 5 विकेट गंवा दिए। हालांकि कप्तान वॉलवार्ट ने एक छोर संभाल रखा था और उन्हें डर्कसेन का साथ मिल गया। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों की धुनाई शुरू की और मैच का रुख ही पलट दिया। लेकिन 40वें ओवर से दीप्ति शर्मा ने फिरकी का जो जाल बिछाया, उसके सामने साउथ अफ्रीका 50 ओवर भी नहीं खेल सकी और 46वें ओवर में ही ढेर हो गई। दीप्ति ने 9.3 ओवर में 39 रन देकर 5 विकेट हासिल किए, तो शेफाली ने 2 और श्रीचरणी ने एक विकेट हासिल किया।
Women's World Cup 2025