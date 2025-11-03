ICC Women’s World Cup Final: थम गई थीं पूरे हिंदुस्तान की सांसे, फिर दीप्ति शर्मा ने ऐसे पलटा मैच, भारत बना वर्ल्ड चैंपियन

India Women's vs South Africa Women's Final Highlights: आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के फाइनल में 299 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका ने 39 ओवर में 200 से अधिक रन बना लिए थे। पूरे हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस की सांसे थम गई थीं। लेकिन दीप्ति शर्मा ने गेंद थामा और 40वें ओवर में अनेरी डर्कसेन को आउट कर बड़ी सफलता दिलाई और भारत की उम्मीदें जगा दी। इसके बाद 42वें ओवर में दीप्ति ने कप्तान लौरा वॉलवार्ट को आउट कर जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। इसी ओवर में उन्होंने एक और विकेट लिया और भारतीय फैंस झूम उठे। इसके बाद बस औपचारिकता रह गई थी। 45वें ओवर में दीप्ति ने एक शानदार थ्रो कर भारतीय टीम को एक कदम और करीब पहुंचा दिया। अपने आखिरी ओवर में दीप्ति ने नादिन डीक्लर्क को आउट कर भारत को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया।